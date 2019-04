Un hombre de 67 años sufre un ataque cardíaco en un colegio electoral de Pamplona

Un hombre de 67 años ha sufrido un ataque cardíaco en un colegio electoral de la calle Biurdana de Pamplona. Tras ser asistido por personal médico en el mismo lugar, ha sido trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra donde ha ingresado y permanece en observación.

Ésta es una de las incidencias registradas en Navarra a lo largo de la cita electoral, una jornada de votación marcada por la normalidad, ha destacado la Delegación del Gobierno en Navarra. La excepción la ha marcado el colegio electoral ubicado en la avenida Belascoáin de Zizur Mayor, que permanecerá abierto hasta las 20.35, después de ser desalojado esta mañana. Debido a una mala combustión de la caldera de calefacción, se han detectado elevados niveles de dióxido de carbono y ha sido necesaria la intervención de los bomberos.

Tras permanecer desalojado durante 35 minutos, la Junta Electoral Provincial ha acordado prolongar la hora de votación en el centro hasta las 20.35.

En otro colegio de Pamplona, una persona ha tratado de votar por segunda vez, tras haberlo hecho previamente por correo. Asimismo, a lo largo de la jornada se ha procedido a retirar pancartas con propaganda electoral situadas cerca de colegios electorales en varias localidades de la Comunidad foral.

Además, en el momento de constitución de las mesas se han registrado incidencias menores. Entre ellas, la formación de una mesa con los suplentes ya que no habían llegado los titulares; el hecho de que un presidente de mesa haya alegado que no sabía español; o el que otro haya solicitado papeletas de 'Asamblada', una formación que no llegó a concurrir a las elecciones puesto que presentó la documentación incompleta. Las incidencias relativas a los miembros de las mesas han sido trasladadas a la Junta Electoral para su resolución.

Por otro lado, en la localidad de Yesa no había llegado el censo electoral en el momento de la apertura de mesas, cuestión ésta que se ha solucionado con rapidez.

- Siga aquí el minuto a minuto de las elecciones generales de 2019.