Rivera pide el voto desde Pedraza y manda su holograma a Madrid como un guiño a la España rural

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha pedido el voto para las próximas elecciones generales desde Pedraza, un pequeño pueblo de Segovia con menos de 500 habitantes, como un guiño a la España rural, y al mismo tiempo lo ha hecho en la sede del partido en Madrid a través de la proyección de su holograma.

Acompañado por los primeros candidatos de la lista de Madrid al Congreso -Marcos de Quinto, Sara Giménez y Edmundo Bal-, Rivera ha iniciado oficialmente la campaña electoral ofreciendo a los españoles un "proyecto de igualdad" para todos, independientemente de donde vivan, y apostando por "mirar al futuro" y "unir a los españoles".

Además, ha expresado su voluntad de ser "el presidente de todos los españoles", tanto los que le votan como los que no, y ha señalado que la papeleta de la formación naranja servirá para que por fin gobierne un partido distinto del PP y del PSOE y que "no pacta con los separatistas".

"El 28 de abril nos jugamos el futuro de España, porque no es lo mismo un Gobierno de (Pedro) Sánchez con los separatistas y con Podemos que un Gobierno de Ciudadanos tendiendo la mano a los constitucionalistas", ha subrayado.

Según ha indicado, votar a Ciudadanos es decir "no al pasado y sí al futuro, no a la división y sí a la unión, no a la desigualdad y sí a la igualdad, no a las imposiciones y sí a la libertad".

A los electores que tienen dudas, les ha pedido que acudan a las urnas, recalcando que si Cs logró ser la fuerza más votada en las últimas elecciones catalanas y echar al PSOE de la Junta de Andalucía, "también se puede ganar en toda España". "Yo sí creo en la victoria. Tengo ganas, fuerza, equipo y proyecto para ganar", ha asegurado.

"La España conectada"

Rivera ha decidido arrancar la campaña en Pedraza para reivindicar la importancia de "la España vacía". "Quiero dirigirme a los españoles que viven en cualquier lugar de España", porque todos los ciudadanos, vivan "en un pueblo, en una ciudad o en la capital", tienen "los mismos derechos y las mismas obligaciones", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido una España que "garantiza las mismas oportunidades" a todos los españoles, porque "nadie se puede quedar atrás". Por ello, ha apostado por aprovechar las tecnologías y la innovación para hacer posible "la España conectada", gracias a las infraestructuras y a internet, y así "darse la mano".

Asimismo, el candidato de Ciudadanos ha expresado su deseo de acabar con "40 años de divisiones y enfrentamientos" entre la izquierda y la derecha y empezar a "mirar hacia el futuro", para hablar de la educación, las pensiones, la lucha contra la despoblación, el medio ambiente o el empleo, en vez de "pelear por el pasado".

En la formación naranja han elegido dar comienzo a la campaña electoral desde un municipio pequeño para llamar la atención sobre las necesidades de las zonas rurales y poner de manifiesto la urgencia de que los partidos apuesten por ellas. Rivera quiere demostrar que "Ciudadanos tiene un proyecto tanto para la España rural como para la urbana", según han explicado.

Con la proyección de la imagen de Rivera en Madrid en forma de holograma -una tecnología ya utilizada por políticos en otros países-, pretenden presentar a Cs como "un proyecto moderno y ligado a la innovación".