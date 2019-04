La OCU advierte fallos de seguridad en dos modelos de sillas de coche para niños

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha comprobado, durante la realización de su análisis anual de sillas y coches para niños, que dos modelos no cumplen con las medidas de seguridad requeridas. Babystyle Oyster + Base duofix Isize y Chicco Oasys i-Size + Base i-Size, a pesar de estar homologados, obtienen malos resultados en las pruebas de choque frontales.

La OCU, en su informe anual, compara las prestaciones, características y seguridad de estos productos. Según informa la organización, el modelo Babystyle Oyster + Base duofix Isize no se comercializa en tiendas físicas en España, aunque sí puede adquirirse a través de Internet. La silla Chicco Oasys i-Size + Base i-Size, por su parte, sí se vende en tiendas con un conjunto trio, en concreto con los conjuntos Chicco Trio Style Go Up y Trio Love up.

Según ha comprobado OCU a través de su análisis, durante la prueba de choque frontal, la silla Babystyle Oyster +Base duofix Isize se desprende de la base y sale proyectada hacia adelante, lo que expone al niño a un riesgo de daños serios.

En el caso de la silla de coche para niños Chicco Oasys i-Size + Base i-Size, OCU ha advertido que una de las hebillas que sujeta el arnés de la silla se rompe y el niño dejaría de estar sujeto por el arnés por lo que, en caso de accidente grave, podría sufrir daños importantes.

No obstante, ambas sillas están homologadas y son legales, pero los análisis de la OCU son aún más exigentes que los requeridos en la homologación de las pruebas de choque y estos dos modelos no los han superado.

Chicco, por su parte, ha reconocido el fallo y se ha comprometido a sustituir gratuitamente la pieza defectuosa a todos los usuarios que cuenten con este modelo, comercializado desde el pasado 27 de septiembre de 2018.

Hasta que no se solucione el problema, la Organización de Consumidores recomienda a los usuarios que tengan alguno de estos dos modelos de sillas de coche para niños que dejen de utilizarlas.