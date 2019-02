La OCU denuncia 'la trampa' de las etiquetas medioambientales de Tráfico

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que no todos los coches con el distintivo ECO que otorga la Dirección General de Tráfico (DGT) contaminan menos que los que llevan la etiqueta ‘C’. Los turismos ECO no tienen por qué contaminar menos que los de gasolina o diésel.

La ‘trampa’ que desvela la OCU tiene su origen en que las “etiquetas medioambientales (Cero Emisiones, ECO, C y B) solo valoran la tecnología del motor del coche (si es eléctrico, híbrido ) y no las emisiones contaminantes de cada modelo concreto, ni su uso real. Por estos motivos, hay vehículos que a pesar de no contar con el distintivo ECO o Cero Emisiones, contaminan menos que otros que sí disfrutan de estas etiquetas”.

La OCU pone el acento sobre los motores de gasolina de coches pequeños, menos contaminantes que muchos híbridos no enchufables. Para explicar el caso, el informe compara las emisiones de modelos de un mismo grupo automovilístico, que destaca porque posee la gama más amplia del mercado de híbridos: así, un Toyota Aygo con motor gasolina (etiqueta C) contamina menos que un Lexus CT, un Toyota RAV-4 o un Lexus LS, todos ellos certificados como ECO.

El informe menciona también que los híbridos enchufables de gran potencia, como el Porsche Cayenne (distintivo ECO), emiten mucho más CO2 a la atmósfera que otros coches con etiqueta C en cuanto agotan su autonomía eléctrica. Aunque la OCU no lo indica en su análisis, esta realidad se repite con los vehículos que utilizan la microhibridación, que también se consideran ECO, a pesar de que en muchos casos sus emisiones son especialmente altas.

Elevado precio de los coches ecológicos

Además, la OCU alerta sobre el problema que supone el precio de algunos coches ecológicos por su “elevado precio de compra, que perjudica a los consumidores con menor poder adquisitivo”.

Según la OCU, “un coche eléctrico 100% cuesta 2.000 euros más que un híbrido enchufable, 10.000 euros más que un híbrido no enchufable y 12.500 euros más que un modelo con motor de gasolina equivalente”. Entonces, se preguntan desde la asociación de consumidores “¿por qué hay tan pocas ayudas a la compra? La realidad es que las ayudas que ha habido hasta ahora se han agotado en unos días. El pasado 16 de febrero el Gobierno anunció un nuevo plan de ayuda llamado MOVES. Esperemos que esta vez la cuantía dure varios meses”.

El elevado precio de los coches más ecológicos del mercado supone una dificultad importante para un gran número de conductores que ven limitado el acceso a las grandes urbes en los casos de restricción de tráfico por momentos de contaminación alta. De hecho, su alto coste, dicen desde la OCU, junto a la incertidumbre sobre qué tecnología se impondrá y cuánto van a mejorar, está provocando que muchos aplacen la sustitución de su viejo coche, lo que prolonga el problema de la contaminación.