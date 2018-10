¿Hasta cuándo tienen que llevar silla los niños en el coche?

Por todo ello, es bueno incidir y recordar la normativa atendiendo a la estatura de los niños y dejando de lado otros criterios como la edad o el peso. Así, pues la ley señala que los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil y ocupar los asientos traseros. Es decir, los que superen ese límite de altura no tienen la obligación de utilizar silla.

De hecho, tampoco es necesario que utilicen elevador. Este, a partir de los 1,25 centímetros, se puede usar sin respaldo, hasta entonces es preciso que lo lleve para garantizar la correcta sujeción de los hombros.

Multas

Es importante tener claras todas estas indicaciones por cuestión de seguridad principalmente. Además, al no tocar el suelo, el cinturón no protege de lesiones graves ni evita que los menores salgan despedidos en caso de sufrir un accidente. Por eso, la falta de instalación y la no utilización de los cinturones de seguridad, no llevar a los niños correctamente sentados en el coche con sus sillas homologadas y otros sistemas de retención infantil homologados tendrán la consideración de infracción grave o muy grave. Las sanciones aparejadas al incumplimiento de esta norma pueden suponer la pérdida automática de tres puntos en el carné de conducir y una multa económica de 200 euros.

Aunque la tarea de abrocharles el cinturón pueda resultar tediosa, proceso que puede facilitarse a través de la 'técnica del huevo', el uso de los dispositivos de retención infantil reduce de forma considerable el número de víctimas en carretera.