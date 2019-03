“Mi casa me la pago yo. Eso no es ser casta”: así la fue la entrevista a Pablo Iglesias en ‘El Hormiguero’

Pablo Iglesias inauguró este martes, en plena precampaña electoral, la ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 28 de abril. Un encuentro en el que aunque predominó a cordialidad, también hubo momentos de tensión.

El político no dudó en contestar alas preguntas planteadas por Pablo Motos sobre temas más personales como su reciente paternidad- Iglesias aseguró que “por suerte” sus dos hijos no han salido a él. Respecto a su tercera hija, que está en camino, confesó que “era buscada pero fue una sorpresa maravillosa”.

Precisamente uno de los momentos más divertidos se vivió cuando, tras la entrevista, Motos propuso a Iglesias dar un mitin político mientras cambiaba pañales.

Sobre el polémico cartel que su partido eligió para anunciar su vuelta tras su baja por paternidad, el político afirmó que “aquello fue una cagada cósmica”. “¿Realmente no viste ese cartel?", preguntó Motos a Iglesias. A lo que respondió, “yo lo vi después pero no es excusa”, y añadió que “toda la polémica que surgió significó que el feminismo ha llegado para quedarse”.

Durante la entrevista, el líder de Podemos también habló de la decisión tomada por Íñigo Errejón, admitiendo que “fue un tema duro pero tenemos que pasar página y asumir que hay más cosas que nos unen de las que nos separan”. Y aseguró que el enemigo de Unidas Podemos no es Errejón, sino “el trifachito, las tres derechas”.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando el presentador de ‘El Hormiguero’ abordó el tema del famoso chalet adquirido en Galapagar, que creo tal polémica que obligó a Iglesias a poner su cargo a disposición: "Si pudieras viajar en el tiempo, ¿te volverías a comprar el chalet?", le preguntó Motos. Iglesias le contestó afirmativamente y añadió: "Te voy a ser muy sincero con esto, yo me he hipotecado 30 años. Cuando tenga 70 años habré terminado de pagar mi casa con mi pareja (Irene Montero), y a mí no me han regalado nada en la vida”.

Motos insistió concretó entonces su pregunta: "Lo del chalet no es porque te lo compres, sino porque dijiste en las últimas elecciones que era peligroso que los políticos viviesen aislados en urbanizaciones de lujo porque no sabían cuáles eran los problemas de la gente. Y luego vas tú y te compras un chalet. ¿Sigues opinando igual?". "Me di cuenta que eso creó polémica y puse mi cargo a disposición. Es verdad que mi vida ha cambiado mucho. A mí me encantaba vivir en Vallecas, pero de repente formé con mi compañera una familia, se quedó embarazada y quise llevar una vida distinta ¿Tengo que pagar un peaje por querer que mis hijos vivan más lejos de Madrid en el campo? Pues estoy dispuesto a pagarlo", respondió Iglesias.

"Te hablo del peaje político. Es haber hablado de la casta, y ahora ser tú la casta", le dijo Motos. Iglesias le contestó que "creo que casta es el que roba, el político al que le regala un millonario un chalet. Mi casa me la pago yo trabajando, con mi dinero, eso no es casta. Casta es que te metan en un Consejo de Administración, pero que alguien se compre su casa firmando una hipoteca... en fin". Y añadió: "Pienso que si lo más fuerte que tienen para meterse con nosotros es que te compres una casa firmando una hipoteca, creo que eso quiere decir que hemos hecho las cosas bastante bien", concluyó.

Sánchez y Abascal no irán a ‘El Hormiguero’

Este miércoles, el programa de Antena 3 recibirá al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, si bien Pablo Motos quiso aclarar al comienzo del programa que ni Santiago Abascal, candidato de Vox, ni Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno y candidato del PSOE, han aceptado la invitación al programa.