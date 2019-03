Sánchez avisa a los separatistas: "Convivencia siempre, independencia nunca"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este domingo que con un gobierno del PSOE "nunca se va a producir la independencia de Cataluña", pero ha insistido en su oferta de diálogo "dentro de la Constitución" y favorecer la convivencia.

Sánchez ha lanzado esta advertencia al independentismo catalán en su intervención en el Comité Federal del PSOE, en el que se han aprobado las candidaturas a las elecciones generales del 28 de abril y a las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Sánchez ha renovado su compromiso de que la vía para resolver la crisis catalana es la legalidad: "Siempre estaremos dispuestos al diálogo, pero dentro de la Constitución. Somos un gobierno constitucionalista y vamos siempre a cumplir y a hacer cumplir la Constitución". "Convivencia siempre, independencia nunca", ha rematado en su discurso ante el máximo órgano de decisión del PSOE.

Sánchez ha reprochado a la derecha haber actuado de forma "desleal" al mentir sobre supuestos pactos con el separatismo catalán. En su opinión, el separatismo "vivía mucho mejor" con el Gobierno del PP al quedar demostrado que con el PSOE en el poder, "no se va a producir la independencia de Cataluña".

Según Sánchez, quienes apuestan por el 'procés' lo que buscan es "enquistar" la crisis política y "dividir a los catalanes". "El independentismo gobierna contra los catalanes, contra todos los catalanes", ha añadido el presidente del Gobierno.

En su largo discurso, ha advertido de que el 28 de abril está en juego el futuro "de una España en la que quepan todos o en la que quepan los tres de la plaza de Colón", en alusión a la protesta que lideraron PP, Ciudadanos y Vox.

Ha advertido a estos partidos de que no conseguirán "poner un cordón sanitario" al PSOE, porque "la democracia no es vetocracia, sino diálogo y acuerdo".

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la España que quiere el PSOE es la de las mujeres que salieron a la calle el 8 de marzo o la de los jóvenes que lo hicieron el pasado viernes en protesta por el cambio climático.

También la España del 15M que se manifestó en 2011 por una mejor democracia, la que aboga por la convivencia y la que "habla con sus silencios", como la de las víctimas de la violencia machista. "España es un país gigante en el que tenemos que caber todos", ha remarcado Sánchez.

En su opinión, las elecciones del 28A tienen que ser un punto de arranque para retomar tareas pendientes, como la reforma de la llamada ley mordaza, una nueva ley educativa o la regulación de la eutanasia.

Sánchez ha hecho un detallado repaso de los logros conseguidos desde que llegó al Palacio de la Moncloa, "a pesar de los obstáculos de la derecha", y con los que el PSOE concurre a las urnas "con la cabeza bien alta". "Hemos hecho esto y mucho más con 84 diputados y en nueve meses", ha proclamado el jefe del Gobierno ante la cerrada ovación de los asistentes al Comité Federal.

Para seguir con esta senda, Sánchez ha pedido un amplio respaldo ciudadano: "¿Os imagináis lo que podemos hacer con una mayoría absoluta si dependemos de nuestras propias fuerzas en el próximo Congreso?".

Por ello, ha apelado a la movilización de "todas las fuerzas para que nadie se quede en casa", frente al deseo de la derecha de "desmovilizar al adversario". "Las urnas vacías significarán involución, pero las urnas llenas será progreso, esperanza y un futuro mejor para el conjunto de la ciudadanía".

Sánchez ha animado a los candidatos socialistas a salir a la calle para decirle a las mujeres, a los jóvenes o a los pensionistas que el PSOE es "el único baluarte de estabilidad", que quiere "compartir y no trocear, abrir fronteras y no levantar muros", como le ha reprochado a la derecha.

"El 28 de abril salimos a ganar, no ganar por ganar, sino para hacer y transformar España, para que avance y no retroceda y nadie se quede atrás", ha incidido. El líder socialista se ha mostrado convencido de que el cambio de gobierno va a proseguir a partir de las elecciones generales: "Este tren no se va a parar".