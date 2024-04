Por qué algunas marcas ya no incluyen la rueda de recambio en sus coches nuevos

Muchas personas que se compran un vehículo nuevo les llama la atención algo de lo que carecen muchos coches ahora. Y es que, la mayoría de vehículos que salen en la actualidad de los concesionarios de España no incluyen rueda de recambio, como antes, que sí que la llevaban incluida todas las marcas.

La razón es que la mayoría de vehículos nuevos tienen un kit antipinchazos, que resulta muy útil para arreglar pinchazos cuando circulamos por carretera. No obstante, muchos usuarios no ven práctico este kit cuando alguna de las ruedas sufre un reventón y toca llamar a la grúa. Por eso, muchos conductores se preguntan por qué realmente algunas marcas de vehículos ahora no incluyen rueda de repuesto.

Rueda de repuesto en los coches nuevos

La primera razón por la que muchas marcas de vehículos no incluyen en sus coches la rueda de repuesto es por reducir el peso del vehículo. Para hacerlo más eficiente, ya que a menos peso, menos gasto en combustible. Pero, no hay que olvidar la razón monetaria. Y es que, al eliminar la rueda de recambio y las herramientas para cambiarla, los fabricantes consiguen ahorrar en costes de fabricación.

Por otro lado, en la mayoría de vehículos, la rueda de recambio se encontraba en la parte trasera, en el maletero. Por tanto, si uno nuevo no la lleva incluida, el espacio para equipaje aumenta de manera significativa.

Por último, pero no menos importante, los neumáticos cada vez son más resistentes, por lo que hay menos reventones y con un kit antipinchazos es suficiente par arreglar los imprevistos que podemos tener en un viaje.

Rueda de recambio en España

En España, según el Reglamento General de Vehículos, en su anexo 12 dedicado a accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos, estamos obligados a llevar una "rueda de repuesto en el coche o, en su lugar, otro dispositivo que pueda sustituir a la rueda de repuesto". Otra de las alternativas es llevar un kit repara pinchazos.

Por tanto, en España es posible circular sin rueda de repuesto, pero se debe llevar un kit antipinchazos como sustituto.