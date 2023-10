Cupra Born, deportivo y eléctrico

El utilitario nacido en España y fabricado en Alemania forma parte de una gama donde el Formentor es la estrella. Cupra sigue su camino y ya tiene la vista puesta en el horizonte con sus próximos lanzamientos del Tavascan –un SUV cupé–, del Raval y del Terramar. Junto a los Cupra Ateca y Cupra León, actualmente integran la plantilla de una marca joven –nacida en 2018–, atractiva y cada vez más conocida, que cuenta con un 2,2% de cuota de mercado, frente al 3,1% de otros fabricantes más veteranos como Opel o el 0,8% de Mini.

Más de un centenar de representantes de medios de comunicación de toda España, incluido HERALDO, han competido en una carrera en Madrid a los mandos de un Cupra Born de 170 kW (231 CV) con batería de 77 kWh para demostrar que es un coche que gasta muy poco.

Cupra Born PIOTR GRZESIAK KLAK

La prueba no consistía en llegar primero a meta, sino en ahorrar energía lo máximo posible y hacerlo en condiciones reales de conducción por un recorrido diverso de 116 kilómetros en un tiempo máximo de dos horas.

Este modelo de Cupra tiene un consumo homologado de 15,8 kWh a los 100 km, una cifra lograda a una velocidad media de 46 km/h y a una temperatura ambiente de 23 grados. Las pruebas realizadas por los profesionales coincidieron con jornadas de mucho calor, en tráfico abierto y, por supuesto, respetando las normas de tráfico.

Interior del Cupra Born Cupra

Siguiendo los consejos de María García Navas, responsable de CO2, prestaciones y aerodinámica de Seat, los participantes «trataron de no actuar sobre el acelerador con más de un 30% de presión, mimar el volante y anticiparse a lo que marca la carretera, para poner en práctica una conducción no excesivamente lenta porque las dos horas permitidas para completar el recorrido, con tráfico, camiones, cruces y otros usuarios en la vía, no es mucho tiempo».

Conclusiones de la carrera

Al final hubo excelentes resultados que corroboraron que el Cupra Born es capaz de rebajar de forma notable su gasto energético homologado.

Interior del Cupra Born Cupra

El ganador absoluto empleó 12,32 kWh en cubrir la ruta diseñada entre carreteras convencionales y autovías, lo que significa que el coche, en manos del equipo más eficiente, se conformó con un gasto de 10,62 kWh por cada 100 km. La conclusión es que con un consumo semejante y la batería cargada al máximo, el Born podría llegar a hacer hasta 725 km sin recarga.

Otras versiones

Junto al Born de 231 CV con batería de 77 kWh, la gama del utilitario eléctrico se completa con las versiones de 204 CV con batería de 58 kWh, y el e-Boost Pack con la misma batería de 58 kWh y 231 CV. Esta última es la versión de más prestaciones, un auténtico deportivo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 6,6 segundos. Ambos homologan una autonomía de 425 y 420 km, respectivamente.

Precios (sin descuentos)

204 CV con batería de 58 kW: 42.920 euros

231 CV y batería de 58 kWh e-Boost: 43.210 euros

231 CV y batería de 77 kWh e-Boost: 47.910