Lista de coches que no podrán circular a partir del 1 de enero de 2024 por orden de la DGT 

La Dirección General de Tráfico ha establecido unas limitaciones en la circulación de automóviles por las carreteras de determinadas ciudades, que se basan en el actual sistemas de etiquetas de medioambiente, instaurado desde el año 2016 en España. Estas etiquetas son muy importantes para conocer qué coches pueden o no circular en los próximos años por las conocidas como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Por tanto, hay que saber que en ciudades como Madrid o Barcelona se prohíbe la circulación de coches sin esta etiqueta medioambiental, salvo en determinadas excepciones. Pero, a cuánta gente afectan estas restricciones. Afectan a casi 8 millones de coches de los casi 26 millones matriculados en España.

Qué coches no pueden circular en 2024

Como hemos nombrado, ocho millones de propietarios de coche tendrán que cambiar de vehículo o prescindir de este si quieren circular por el centro de ciudades como Madrid o Barcelona, teniendo en cuenta la normativa que se pondrá en marcha a partir de este 1 de enero de 2024.

Una de las políticas más restrictivas de España es la de la capital, con su normativa Madrid 360. Y, a partir del 1 de enero de 2024 se ampliarán las restricciones a la circulación todavía más en la capital y, por tanto, a un colectivo aun mayor de coches, como a los vehículos con etiqueta B.

Esto supone hablar de más de 8 millones de automóviles que verán limitadas sus libertades de circulación y quienes no cumplan la normativa se verán expuestos a una sanción de 200 euros, de la que es difícil escapar, debido a las cámaras del Ayuntamiento de Madrid en los accesos a la ciudad.

Esto se traduce en que, hasta el 2024, los coches con etiqueta B podían circular sin limitación por las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2024 ya no podrán circular por la zona delimitada por la M30 ni por la propia vía rápida.

Prohibiciones de circulación en el resto de España

No obstante las restricciones no solo se concentran en la capital de España. A partir del 1 de enero de 2024 los coches no podrán circular por otras partes del país sin restricciones, como en Barcelona, donde el ayuntamiento está esperando recibir la aprobación judicial con respecto a las medidas propuestas para cumplir con la normativa de emisiones. Si estas pautas se apruebas, a partir de 2024 se prohibiría el acceso de los coches con etiqueta B en toda el área metropolitana de Barcelona.