Estas son las letras que tendrán las nuevas matrículas de la DGT y las que estarán prohibidas

El 31 de octubre de 1900 se matriculó en España el primer coche, un Clement de dos caballos en Baleares, así lo han explicado desde la Dirección General de Tráfico (DGT), el organismo que determina la combinación de números y letras que se le asigna, por orden de matriculación, a cada vehículo. Ese coche ya no existe en los papeles, pero, 123 años después, la última matrícula vista en las carreteras españolas responde a las letras MJT. Además, atendiendo a los datos que publica periódicamente la web especializada dieselogasolina, Tráfico completa todas las combinaciones por última letra en un plazo de entre dos y tres días naturales, lo que quiere decir que semanalmente se estrenan dos nuevas letras finales.

Por tanto, pronto veremos las nuevas matrículas, especialmente ante la llegada de la última letra prohibida que no puede ir en las placas. La normativa española prohíbe nueve letras para las matrículas. Las cinco vocales y CH, LL, Ñ y Q. Esto es para que no pueda darse ningún error a la hora de leer las matrículas. Además, no se usan las vocales para evitar composiciones incómodas como PIS, ANO, ETA… El caso de la Q o la Ñ, por ejemplo, es porque los agentes de tráfico o los radares podrían confundirse con la O o la N.

Si agosto no ralentiza la matriculación al inicio de esta semana se debería ver una nueva letra final en las matrículas de vehículos. Debemos destacar que Tráfico debe saltarse la última letra que no puede poner en las placas, ya que por abecedario correspondería situar las matrículas MJU, por lo que directamente veremos en la carretera matriculaciones con MJV y se saltará la U prohibida.

Nuevas matrículas en España



A las combinaciones de MJ le quedan cuatro letras más por usar, así que después del puente de agosto (15 de agosto de 2023) podría verse una combinación nueva. Las próximas matrículas que se verán son: MJW, MJX, MJY y MJZ. Y, si este ritmo va bien en septiembre, o antes, podríamos ver en las carreteras de España matrículas que estrenen dos letras: MKB.

Matrícula especial



Los vehículos históricos, aquellos que por su antigüedad, interés o singularidad merecen una consideración especial, llevan una matrícula especial formada por la letra H, un número de cuatro cifras y tres letras. Cualquier vehículo con al menos 30 años desde su primera matriculación o fabricación (si respeta otros requisitos que exige el reglamento) puede obtener la catalogación de histórico.

Hay que apuntar, por último, que la Dirección General de Tráfico prevé que la actual nomenclatura para crear matrículas nuevas se agotará en 2053 y ya empieza a diseñar las placas de dentro de 30 años que seguirán sin distintivos regionales.