España no es (aún) país para el coche 100% eléctrico: estos son los más vendidos

Lo será en el futuro, casi seguro, pero aún no. España, de momento, no es país para el coche 100% eléctrico. No para todos los públicos. No para cualquier uso.

Ni el nivel de renta medio del país ni la deficiente puesta en marcha de puntos de recarga públicos permiten por ahora un despegue importante del volumen de las ventas. El pasado mes de agosto solo el 2,8% del total de coches matriculados, 1.473 unidades, fue totalmente a pilas. Si incluimos los híbridos enchufables, dicho porcentaje asciende a un 8,2%.

Así lo confirma la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) en su Barómetro de la Electromovilidad donde afirma que España se sitúa en la antepenúltima posición de Europa en cuanto a penetración del vehículo eléctrico, superando solo a países como República Checa y Hungría. El mercado nacional no solo se mantiene muy lejos de la media europea, sino también de los puestos de cabeza, ocupados por Noruega, Países Bajos y Alemania, países con un mayor poder adquisitivo.

En cuanto a la infraestructura de recarga, España ocupa la cuarta posición por la cola en el continente europeo y es antepenúltima en lo referente a puntos de recarga públicos de más de 50 kilovatios (kW), ya que solo cuenta con 1.820 ‘enchufes’ de este tipo.

"Al ritmo actual, España no alcanzará los objetivos marcados en materia de mercado de electrificados y desarrollo de la infraestructura de recarga de acceso público comprometidos por Europa", afirman desde Anfac.

Pese a que la cuota de mercado sigue siendo baja, los vehículos eléctricos son los que más crecen proporcionalmente. Además, la gama de modelos es cada vez mayor.

En lo que va de año, el eléctrico puro más vendido en España es el Tesla Model 3 con 2.337 unidades matriculadas y casi un 10% de cuota de mercado. El ranquin de los 10 modelos más populares del mercado nacional lo completan los siguientes coches: Fiat 500e, Kia e-Niro, el Citroën ë-C4, Tesla Model Y, Hyundai Kona, Mini Cooper SE, Dacia Spring, Kia EV6 y Hyundai Ioniq 5.

Ranquin de los más vendidos en España en lo que va de año