El coche de Carlos Sainz para el Dakar es eléctrico

Carlos Sainz pilotará el primer coche eléctrico en la historia del Dakar. A los mandos del prototipo Audi RS Q e-tron, afrontará el desafío de luchar por la victoria en el raid más duro del mundo con un novedoso vehículo que combina el sistema de propulsión eléctrico alimentado por una batería de alto voltaje que se puede recargar durante la conducción. “Mi objetivo es ganar el Dakar con este coche”, afirma el piloto español, doble campeón del mundo de rallys (1990, 1992) y tricampeón en el Dakar (2010, 2018 y 2020).

Carlos Sainz, con el Audi RS Q e-tron con el que correrá el próximo Dakar mikel prieto

Con esta apuesta, Audi vuelve a ser una marca pionera en el deporte del motor al convertirse en el primer fabricante de automóviles que se ha comprometido a desarrollar un concepto de vehículo con un sistema de propulsión alternativo para el Dakar. El fabricante alemán quiere demostrar a través de este proyecto que la electrificación de los coches no está reñida con la competición.

El nuevo coche de Carlos Sainz para el Dakar Mikel Prieto

Para el sistema de propulsión eléctrico se utiliza en cada eje una unidad motor-generador como las del Audi e-tron con el que la marca ha competido en la temporada 2021 de la Fórmula E, con mínimas adaptaciones para su utilización en el Dakar. La potencia máxima del sistema de propulsión eléctrico es de 500 kW (680 CV), que cuenta con un sistema convertidor de energía encargado de recargar la batería de alto voltaje durante la conducción. La batería, que también puede realimentarse mediante el sistema de recuperación de energía durante la frenada, pesa alrededor de 370 kilogramos y tiene una capacidad de 52 kWh.

El coche de Sainz para el Dakar Mikel Prieto

Durante la presentación en sociedad del RS Q e-tron, Carlos Sainz describía así sus impresiones tras las primeras pruebas a los mandos del RS Q e-tron: “Aquí no hay marchas, no tienes que soltar el embrague. Según aceleras, el coche sale disparado, sin retraso en la respuesta. Contamos con cuatro ruedas motrices, pero sin un diferencial mecánico entre los ejes. Se puede decir que es un diferencial permanente virtual; de ahí lo complejo que resulta trabajar con esta tecnología, es realmente apasionante la cantidad de parámetros con los que puedes jugar. Todo se gestiona a base de software, que hay que desarrollar y poner a punto, incluyendo el freno motor, que es muy efectivo. A la hora de pasar dunas, por ejemplo, es un coche muy competitivo, no tienes que preocuparte de la marchas en las que vas, ni quitar las manos del volante. Pero esta carrera no se gana ni se pierde en las dunas. Todavía no sabemos dónde estarán nuestros rivales, pero el RS Q e-tron se va a defender bien en todos los terrenos”.

“Se trata de un proyecto marcado por la innovación, un coche eléctrico que va a ser capaz ”, señala José Miguel Aparicio, Director de Audi España. “El futuro de Audi y el futuro del automóvil es eléctrico, y ya hemos sentado las bases para ello. Primero con el Audi e-tron, posteriormente con el e-tron Sportback, y más recientemente con el e-tron GT y con el Audi Q4 e-tron. En 2025, más del 30 por ciento de nuestras ventas corresponderán a vehículos electrificados. Y también hemos demostrado que la electrificación no está reñida con la competición. Pero ahora vamos más allá: hemos desarrollado una tecnología innovadora para competir en el desierto. Si el Dakar ya es un reto para un coche normal, la dificultad aumenta con un vehículo de propulsión eléctrica. Pero contamos con ingenieros talentosos, con el RS Q e-tron y con equipos ganadores, como el que forman Carlos Sainz y Lucas Cruz”.