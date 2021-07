Mercedes Clase C: lujo, diseño y tecnología avanzada

Mercedes-Benz renueva la Clase C, la serie del fabricante alemán más vendida durante el decenio pasado. Desde la llegada de la hasta ahora actual generación en 2014 se han vendido más de 2,5 millones de unidades de sus versiones de carrocería berlina y familiar o Estate. China es desde 2016 el mayor mercado para la Clase C berlina, aunque si consideramos los últimos diez años, el mayor número de compradores procedían de EE. UU., Alemania y Gran Bretaña. En Alemania, dos de cada tres unidades de la Clase C vendidas tienen carrocería familiar.

Mercedes Benz Clase C Estate Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans

Señorial, distinguida, elegante, lujosa y de categoría ‘prémium’, la nueva Clase C mantiene su esencia pero ofrece ahora una estética con líneas más dinámicas, deportivas y atrevidas. Mide 4,75 metros de longitud, 6,5 cm más que la última generación, y con ello también aumenta en 2,5 cm la distancia entre ejes. Es un centímetro más ancha, mientras que la altura se rebaja en 9 mm en el caso de la berlina y 7 en el de la versión familiar. Ésta última aumenta, además, la capacidad del maletero en 30 litros con un volumen de hasta 490 litros. La berlina, por su parte, se mantiene invariable en 455 litros.

Mercedes Clase C Mercedes-Benz

Su interior está totalmente digitalizado. De serie, dispone de un cuadro de instrumentos digital horizontal de 12,3” pulgadas y un sistema para la información y el entretenimiento en formato vertical de 11,9” que cubre toda la consola central. El volante deportivo multifunción de cuero, muy grueso, es de serie y cuenta con mandos táctiles capacitivos, un recurso de última hornada en los lanzamientos actuales.

Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell, 2021, Spektralblau, Leder zweifarbig Nevagrau/Schwarz. Interieur Mercedes-Benz C-Class Estate, 2021, spectral blue, neva grey/black leather. Interior Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans

Equipamiento de lujo

En la línea de la gama de vehículos del fabricante alemán, el nuevo Clase C de Mercedes es un coche no solo de alta calidad y elevadas prestaciones, sino también de una tecnología superior. Su equipamiento de serie se presenta especialmente completo desde su base. En origen incluye, entre otras sistemas, elementos tan importantes como las luces LED de alto rendimiento, las pantallas digitales y el sistema multimedia MBUX, asientos delanteros calefactados, cargador inalámbrico de móviles, escáner de huella digital y sistemas de ayuda a la conducción como el control de ángulo muerto y el asistente activo de cambio de carril.

Mercedes Clase C Mercedes-Benz

De forma opcional, el nuevo modelo alemán puede equipar el sistema de iluminación Digital Light, cuyo haz puede llegar a dibujar de noche las líneas de la carretera aunque no estén pintadas, o el asiento delantero con función masaje, que además puede ser relajante o descontracturante.

Gama de motores

La gama mecánica de la berlina alemana presenta tres motores gasolina de 170, 204 y 258 caballos y tres diésel de 163, 200, y 265 caballos. Todas cuentan con un sistema de microhibridación que, además de conceder la etiqueta “Eco” a estos modelos, pueden aportar hasta 20 CV de potencia adicionales. En un futuro próximo, la Clase C dispondrá también de motores híbridos enchufables de etiqueta “Cero” tanto en gasolina como en diésel.

Los precios oficiales del Mercedes Clase C berlina van de los 45.400 euros del C 180 a los 60.875 euros del C 300 d, mientras que la variante Estate arranca en los 48.525 euros del C 200 y culmina con los 62.450 euros que cuesta el C 300 d.