Este es el coche más caro del mundo

Es uno de los descapotables más excesivos y suntuosos del planeta, un vehículo de ensueño que mide 5,8 metros e incluye neveras y cristalería. Su precio alcanza los 20 millones de libras, unos 23 millones de euros.

Se trata del Rolls-Royce Boat Tail. Basado en el Phantom Drophead, que ya está descatalogado, cuenta con una plataforma de aluminio y motor 6.75 V12 de 563 caballos de potencia.

Cuatro plazas

Rolls-Royce Boat Tail Rolls-Royce

Tiene cuatro plazas, un diseño llamativo pero a la vez bastante minimalista y materiales de lo más elegantes: artesanal de los pies a la cabeza, con incrustaciones de acero inoxidable, cueros exclusivos y detalles pintados a mano. Recoge más de 1.800 modificaciones. En su equipamiento incluye unos relojes Bovet 1822 a juego, una pluma Montblanc y una sombrilla.

El Rolls-Royce Boat Tail es un coche descapotable cuya trasera (de madera) evoca la popa de un yate. La parte posterior se abre para dejar ver un completísimo kit de almacenaje de champán, bebidas frías, copas, toallas, platos y hasta caviar. En los laterales, cuenta con dos mesas de cóctel y taburetes. Tomar el champán de pie podría ser una vulgaridad.

De este vehículo se han fabricado solo tres unidades, todas ellas hechas a medida y con especificaciones únicas. Tres unidades para tres clientes (que no se sabe quienes son) que serán las tres únicas personas que podrán presumir de tener este coche. No habrá más unidades. Parece ser que la cantante Beyoncé y el rapero Jay-Z, habrían sido los primeros en hacerse con uno de estos coches. Hasta ahora, no obstante, ni la estrella del pop ni su pareja se han pronunciado acerca de si son realmente los propietarios de uno de estos coches o no.

Rolls-Royce Boat Tail Rolls-Royce

Rolls-Royce Motor Cars es una empresa de automóviles de lujo británica, fundada por Henry Royce y Charles Stewart Rolls en 1904, pero que desde 1998 pertenece al Grupo BMW.