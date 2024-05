Muhammad Sarwar: "Aragón es un espacio ideal para invertir"

Bangladeshí es el gentilicio de Bangladesh. Reconozco que es la primera vez que lo pronuncio en mi vida... ¿Qué hace un bangladeshí en España, concretamente, en Zaragoza?

España es un país bonito, con gente muy agradable. Zaragoza es un exponente de todas esas características, además de una ciudad muy importante.

Además, es el embajador de Bangladesh en España...

España y Bangladesh tienen unas relaciones muy cordiales. Además, de unos vínculos económicas muy intensos y fructíferos. Es el segundo país de la Unión Europea al que más exportamos. Para España, Bangladesh también es un importante socio en Asia. En este contexto, las relaciones con Zaragoza y con empresas de Zaragoza son muy importantes. Por cierto, ya estuve en Zaragoza en 2021.

¿Y eso?

Fue en una visita cultural. Ahora es para unas jornadas de Aragón con mi país y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Vengo acompañado por una delegación comercial de empresarios de Bangladesh, encabezada por el presidente de la Cámara de Bangladesh en España junto con la CEOE. Hemos mantenido reuniones con empresas de Bangladesh y españolas. También asiste nuestro cónsul en Aragón, Antonio Bustos.

¿De qué volumen de negocio estamos hablando?

Alrededor de 3.300 millones de euros.

La singularidad de Bangladesh tiene su aquel…

Está estratégicamente situado en la Bahía de Bengala. Tenemos muy buenas relaciones con India.

¿Y con Pakistán…?

De Pakistán nos independizamos. Hubo una Guerra Civil en la que murieron más de tres millones de personas. Actualmente tenemos unos vínculos cordiales. También tenemos muy buenos nexos con la Unión Europea. Esta visita a Zaragoza es un buen ejemplo de ello.

Cuando advertía la singularidad de Bangladesh, me refería a su población y superficie. Son el octavo país más poblado del mundo (170 millones de habitantes). Más población que Rusia, cuando su superficie es 120 veces inferior a la rusa.

Es muy interesante el dato que usted acaba de decir. Por tanto, tenemos que buscar recursos para toda esa población. Hay mucha población. Y muy joven. La media de edad es de 29 años. Afortunadamente, estamos avanzando para conseguir una clase media porcentualmente importante.

Ese fue el logro de España en los años 60, la base de su excepcional desarrollo posterior: la creación de una amplia clase media.

Es fundamental. Pero en Bangladesh hay problemas evidentes. El salario medio es muy bajo. Esto es una oportunidad para cualquier empresa que quiera invertir.

¿Nos encontramos ante el próximo ‘tigre asiático’ (Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong)?

JP Morgan nos ha calificado como la undécima economía que más crece en el mundo.

Oiga, más que tigre, Bangladesh va a ser el ‘rey león asiático...’.

¡Ja, ja, ja! Gracias. El PIB es el séptimo que más crece en el mundo.

Firmas como El Corte Inglés o Inditex han vertebrado relaciones muy sólidas con ustedes.

Sin duda, han elegido producir en Bangladesh por la calidad y la competitividad de Bangladesh.

¿Qué sectores le interesan especialmente en España y Aragón?

La delegación está muy interesada en temas de energías y logística. Hay empresas importantes de logística que se han reunido con empresarios de Bangladesh. España es un espacio ideal para invertir, igual que Aragón. Además, Aragón está muy bien situado en España.

¿Qué encanto encuentra en la diplomacia?

Después de hacer el Master en Economía, mi sueño era hacer la carrera diplomática. Mi objetivo es enseñar Bangladesh al mundo. He estado en Bélgica, en Singapur, en Nueva York.

¿Cuál es el mayor reto diplomático que ha afrontado?

En cualquiera de los países en que he estado, he hecho cosas. He intentado comportarme honestamente y honradamente. Represento a muchísima gente. Entenderá usted que haya actuaciones que, lógicamente, no se pueden desvelar. De España, me gusta todo. Me gusta que cenan tarde...

Así dura más el día...

También me encanta la lengua española. Ya ve que la hablo poco.

Merece la pena hablarla...

Tengo una base de italiano... El padre de la nación, Bangabandhu, decía que el español era una lengua muy amigable.

Es que hubo portugueses en Bangladesh, y la raíz (el latín) es la misma.

Espero regresar en otoño. Muchas gracias por todo el interés que han mostrado.