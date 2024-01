"¡Fuego! ¡Por favor, sacadnos rápido"!; la angustia de los pasajeros del 'avión milagro' de Tokio

"Inmediatamente después del aterrizaje, sentimos un golpe repentino y hubo una gran conmoción, pese a que al principio los pasajeros estaban tranquilos. Cuando descubrí el fuego me escapé rápidamente. Dejé todo mi equipaje salvo el móvil". Yasuto Imai, un ejecutivo de 63 años, es uno de los 279 pasajeros que han conseguido ser evacuados del Airbus-A350 de la compañía Japan Airlines que este martes ha sufrido un pavoroso incendio en el aeropuerto tokiota de Haneda tras una colisión con una aeronave de la Guardia Costera de Japón. Imai explica que todo ha sido muy rápido. Que todos los viajeros han sido trasladados a una plataforma próxima y que una hora y media más tarde viajaba ya en un autobús hacia la terminal del aeropuerto donde al menos un centenar de afectados permanecían en una sala, algunos con niños en el regazo y otros abrigados con mantas, según informan los medios nipones.

En medio de la enorme tragedia que vive Japón tras el terremoto devastador ocurrido el día de Año Nuevo, el milagro se ha producido este martes en uno de los dos principales aeródromos de Tokio, donde los 379 ocupantes de un avión comercial han escapado antes de que la aeronave quedara completamente calcinada. De ellos, 267 eran pasajeros, entre ellos ocho niños, y el resto miembros de la tripulación. Pese a la gravedad del siniestro, solo 14 personas han resultado heridas, la mayoría por quemaduras en la garganta al inhalar los gases calientes del incendio. Cuatro de ellas han sido hospitalizadas.

"Las llamas eran tan intensas que la ventana se tiñó de naranja". "El humo llenó la cabina y los pasajeros gritaron: '¡Está en llamas! ¡Está en llamas!'", relata al Yoiuri Shimbun un oficinista de 47 años, que regresaba de Hokkaido tras pasar unos días de descanso en una estación de esquí . "Escuché un ruido sordo y cuando miré por la ventana, vi humo saliendo de las alas y sentí el calor. Al cabo de un rato, el humo empezó a llenar la cabina", explica también una mujer mientras otro viajero destaca que, pese a la magnitud del accidente, la evacuación se realizó con bastante organización. "Creo que eso nos salvó. Un minuto más tarde y no sé si hubiéramos salido", añade, en referencia a cómo el fuego envolvió el fuselaje.

En realidad, un vídeo difundido por el Ahsaji Shimbum muestra una escena absolutamente insólita instantes antes de la evacuación. Los pasajeros permanecen sentados en sus asientos en la penumbra mientras se aprecia una leve cortina de humo y las ventanillas de un lateral reflejan las llamas del exterior. Los niños y varios adultos gritan "¡fuego!" "¡por favor, sacadnos rápido!". Otros lloran y se remueven sin saber qué hacer mientras una azafata consigue evitar que el pánico se adueñe de todos moviendo las manos de arriba a abajo instándoles a permanecer sentados mientras exclama "gracias por su cooperación". La siguiente imagen está tomada desde el exterior. Muestra a los pasajeros descendiendo por el tobogán de emergencia mientras salen llamas de uno de los motores del Airbus destrozado.

Entrenamiento en emergencias

Las tripulaciones de las aerolíneas se entrenan una vez al año para este tipo de casos. La prueba exige evacuar a todos los pasajeros de un lado del avión en 90 segundos. Tanto la pericia del piloto, que logró mantener estable la aeronave de Japan Airlines mientras se deslizaba sobre la pista en llamas y sin parte del tren de aterrizaje, como la profesionalidad del resto del personal de vuelo han sido claves para que el siniestro no se convirtiera en una nueva catástrofe para un país que sigue buscando a los desaparecidos en el terremoto de Año Nuevo. "El hecho de que no hubo víctimas en un vuelo casi lleno es el resultado de que el capitán, la tripulación y los pasajeros actuaron con calma", afirma un experto en el diario nipón.

Choque entre dos aviones en el aeropuerto de Tokio de Haneda. LAPRESSE

De las declaraciones de los propios afectados se desprende que todo el pasaje corrió hacia la parte delantera de la aeronave una vez detenida. El personal abrió rápidamente las puertas y extendió las rampas de escape. Según estos testimonios, "todo el mundo salió ordenadamente" mientras una azafata se quedaba detrás para impedir que nadie regresara a por su equipaje.?"Cuando salí y vi el avión en llamas, me di cuenta de que no sabía si estaba viva o no", confesaba una mujer.

El accidente se ha producido sobre las 18.00 cuando el aparato de Japan Airlines procedente del aeropuerto de Shin Chitose, en la isla de Hokkaido, se disponía a aterrizar. El Ministerio de Infraestructura, Transporte y Turismo y la Guardia Costera han ofrecido eta tarde una rueda de prensa para explicar las circunstancias del accidente. Según la reconstrucción de los hechos, el avión de Japan Airlines entró por el sur de la pista C del aeropuerto de Haneda para proceder al aterrizaje Mientras, el Bombardier MA722 de la Guardia Costera enfiló la misma pista desde el oeste para efectuar su despegue. Las dos aeronaves colisionaron, posiblemente ya en tierra, y estallaron en llamas.

Mientras el Airbus continuó deslizándose dejando un reguero de fuego y pedazos de fuselaje, el Bombardier quedó destrozado al instante. Solo el capitán salió vivo, aunque con diferentes lesiones. Los otros cinco miembros de la tripulación murieron en el acto. El equipo se dirigía a la prefectura de Nogiiri para enviar material de socorro a los afectados por el terremoto. Más de 120 camiones de bomberos invadieron la pista y decenas de ambulancias. Al filo de la medianoche (las cuatro de la tarde en España), el incendio del Airbus quedó extinguido dejando únicamente el esqueleto carbonizado del fuselaje.

Las imágenes que repite constantemente la televisión pública japonesa sobre el siniestro muestran enormes llamaradas que surgen justo después de producirse la explosión. Desde una plataforma de la terminal, numerosos usuarios pudieron seguir el desastre de cerca. Muchos se preguntaban cómo era posible que todos los pasajeros del Airbus hubieran logrado salir de la "bola de fuego".

Las autoridades tratan de aclarar ahora como dos aviones pilotados por profesionales expertos en una noche sin dificultades meteorológicas y con buena visibilidad pudieron cruzar sus trayectorias fatalmente. Los investigadores manejan las hipótesis de un error de la torre de control o una interpretación equivocada de las órdenes por parte de uno de los dos pilotos.

Los directivos de Japan Airlines comparecieron en público para expresar su "consternación" por el accidente y la muerte de los cinco miembros de la Guardia Costera. Añadieron que las causas se encuentran bajo investigación, aunque la compañía entiende que el piloto del Airbus tuvo que recibir "permiso para aterrizar" desde la torre porque en caso contrario no habría iniciado el descenso. Los expertos suponen, por su parte, que ningún piloto llegó a ver la aeronave contraria en la oscuridad, porque aparentemente no llegaron a realizar maniobra evasiva alguna antes del choque. "Es posible que el piloto de la aerolínea comercial no sintiera ningún peligro hasta justo antes del accidente".

"Desastre tras desastre"

El subcomisionado de la Guardia Costera, Yoshio Seguchi, ha comparecido esta noche en una rueda de prensa en la que ha elogiado la personalidad "irremplazable" de los cinco fallecidos, que viajaban en misión de socorro a una de las áreas más devastadas por el seísmo. "Estoy extremadamente triste por la pérdida", ha admitido con una inclinación de cabeza en señal de respeto a las víctimas. Según informó, el capitán, único superviviente, envió un mensaje a su base inmediatamente después del siniestro donde informó: "El avión explotó en la pista, he evacuado", para añadir a renglón seguido que desconocía la suerte del resto de la tripulación, cuyos restos fueron encontrados más tarde por los bomberos dentro del aparato carbonizado.

El primer ministro, Fumio Kishida, lamentó el accidente y calificó de "gran lástima" la muerte de cinco profesionales que habían mostrado "un fuerte sentido de misión y responsabilidad para con las víctimas del desastre", en relación al terremoto. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, lamentó que "un desastre lleve a otro".

La capital japonesa cuenta con dos aeropuertos: Haneda y Narita. El aeródromo en el que ha tenido lugar este incidente es el más transitado del país y uno de los que más viajeros mueve en todo el mundo con 87,53 millones de pasajeros. El avión de Japan Airlines procedía de Shin Chitose, cerca de Sapporo, la capital de la montañosa isla de Hokkaido. Muchos de los pasajeros regresaban a Tokio tras haber pasado el fin de año y el primer día del actual 2024 con sus familias o en las zonas de recreo de esta isla situada al norte del país. Todos ellos volvían con la conmoción y el miedo en el cuerpo tras el terremoto de 7,4 grados registrado este lunes con epicentro en la península de Noto, que ha dejado al menos 57 muertos y un número indeterminado de desaparecidos.