Israel se prepara para otros dos meses de guerra

Gaza entra en su tercer mes de guerra y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró a la cadena ABC que espera que la campaña militar continúe con la intensidad actual durante dos meses más, para dar luego paso a "varios meses de operaciones de limpieza en los que el ejército eliminará bolsillos de resistencia terrorista". Tras una frágil tregua de una semana, la prioridad ahora del ejército es acabar con el grupo islamista y, además de los duros bombardeos, combate calle por calle en los grandes feudos de Hamás como Yabalia y Shejaija, al norte, y Khan Younis, al sur de la Franja.

El cambio de estrategia ha provocado el malestar de las familias de los rehenes hebreos, que exigen al gobierno que la prioridad sea traer a sus seres queridos sanos y salvos de vuelta a casa y no Hamás. Gallant se refirió a ellos en su intervención en ABC y les dijo que "lo único que entiende Hamás es la fuerza (.) solo con fuerza, eventualmente, te darán algo".

El responsable de Defensa se refirió también a las medidas que toman para no causar víctimas civiles y señaló que "nuestra guerra es contra Hamás, no contra el pueblo palestino". Estas declaraciones chocan con el día a día de una operación en la que "no hay lugar seguro en Gaza", según la ONU, y que ya ha costado la vida a más de 17.000 personas, la mayoría mujeres y niños, según datos del Ministerio de Salud.

Con todos los ojos puestos en el avance militar en el sur, donde Israel sitúa ahora a los líderes de Hamás, Yabalia vivió una nueva jornada de violentos combates. En uno de ellos falleció el sargento Gal Meir Eisenkot, de 25 años, hijo del ex jefe del Ejército y actual miembro del gabinete de guerra, Gadi Eisenkot. Fue la baja número 89 del ejército desde que comenzó la invasión terrestre.

Detenciones masivas

El campo de refugiados de Yabalia, donde estalló la Primera Intifada en 1987, es uno de los lugares donde el brazo armado de Hamás está más preparado y la lucha no ha parado en estos dos meses. Después de una jornada de intensos combates, los soldados ordenaron salir de sus casas a los vecinos en un área del norte vecina a Beit Lahia. Una vez en la calle, separaron a los hombres de las mujeres y niños. A los primeros les desnudaron, ataron los manos, vendaron los ojos y llevaron en camionetas para interrogarles. A las mujeres y niños los enviaron a una de las escuelas de la ONU que se mantienen como refugios.

El ejército distribuyó las imágenes de este numeroso grupo de palestinos semidesnudos y familiares y amigos fueron identificando a algunos de ellos como al periodista Diaa Al-Kahlout, responsable del diario Al-Araby Al-Jadeed. Al cierre de esta edición el ejército no había realizado ningún comentario sobre las imágenes de las detenciones masivas. Los medios israelíes presentaron a los palestinos como "posibles sospechosos de Hamás" que se habrían rendido a las fuerzas armadas. En los últimos dos meses no se habían difundido imágenes de este tipo.

Uno de los pequeños logros conseguidos por la ONU en las últimas horas ha sido el anuncio de Israel de su disposición a abrir el paso de Kerem Shalom para los camiones de ayuda humanitaria por primera vez desde el inicio de la guerra. Organizaciones de derechos humanos como la israelí B'tselem recordaron a su gobierno que "debe permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza de inmediato, no sólo porque es lo correcto desde el punto de vista moral, sino también porque es un deber según el derecho internacional humanitario".