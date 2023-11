Una concentración en Bruselas pide ayuda a la UE por el "atropello a la democracia" en España

Una concentración de varios cientos de personas convocada por la delegación española de Partido Popular en Bruselas pidió este domingo ante la sede del Parlamento Europeo "ayuda" a las instituciones comunitarias tras el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Junts y la futura ley de amnistía, que calificaron de "atropello a la democracia".

La eurodiputada popular Dolors Montserrat recalcó que el Partido Popular "no va a parar" y va a utilizar "todas las herramientas legales, políticas, institucionales aquí en Europa para frenar la amnistía y todo este golpe a la separación de poderes y a la igualdad de todos los españoles". Anunció, en este sentido, que además de haber alertado por escrito el pasado lunes a la Comisión Europea y de haber explicado "lo que pasa en España" en un debate en el plenario de esta semana en la Eurocámara ante los presidentes de la Comisión, Ursula von der Leyen, y del Consejo, Charles Michel, el PPE pedirá la próxima semana la celebración de "un debate sobre el Estado de Derecho" en España en el Parlamento Europeo.

"Ursula ayudanos", "Puigdemont a prisión", "Sánchez traidor" y "Basta ya" fueron algunos de los lemas coreados por los asistentes a la concentración, organizada en paralelo a las convocadas hoy por el PP en las distintas provincias en España, y a la que asistieron los eurodiputado Antonio López-Istuiz (PP), Maite Pagazaurtundúa (Cs), Eva Poptcheva (Cs) y Margarita de la Pisa (Vox).

Montserrat leyó un comunicado en el que denunció que el acuerdo alcanzado para asegurar la investidura de Pedro Sánchez "dinamita la igualdad de los españoles y la separación de poderes". "Estamos viviendo días duros para nuestra democracia, ante una página negra de la historia de la democracia española. Una democracia que hemos construido entre todos y nos ha dado 45 años, los mejores de nuestra historia", comenzó diciendo.

Frente a la "amnesia política en la que todo se olvida y ya nada sorprende", la eurodiputada señaló que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez "prometió no pactar con el independentismo, no dar indultos políticos, recuperar el delito de referéndum ilegal, no dar la amnistía y traer al prófugo (expresidente catalán, Carles) Puigdemont de vuelta para que respondiera ante la justicia". En lugar de eso, añadió, el presidente en funciones "ha pactado con Esquerra para gobernar, ha indultado a los condenados por el golpe a la ley. No solo no ha recuperado el delito de referéndum ilegal, sino que además ha suprimido la sedición y rebajado la malversación". Además, "va a aprobar ahora la amnistía masiva y le abre la puerta a Junts a un referéndum. Y en vez de traer a Puigdemont de vuelta (...) ha mandado a sus fieles socialistas a someterse a él y someterse al chantaje fuera de España, aquí en Bruselas".

Según Montserrat, todo eso va "más allá" porque "se están golpeando los cimientos del Estado, quebrando la separación de poderes, la independencia judicial y la igualdad de los españoles". El acuerdo entre PSOE y Junts, dijo, "ha provocado que, como nunca en nuestra democracia, jueces, fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, letrados de Seguridad Social, inspectores de Hacienda y otros "se lleven las manos a la cabeza y denuncien que esto va en contra de la separación de poderes". "Esto no va de ideologías. Esto va más allá de ser de izquierdas, de centro o de derechas. Esto va de que se está vendiendo la nación española por solo siete votos" de Junts, denunció.

Además, consideró que lo que está ocurriendo en el país es "un fraude electoral (...) porque España no votó amnistía".

Tras la lectura del manifiesto, tomó la palabra un funcionario español de las instituciones europeas para anunciar la recogida de firmas por parte de este colectivo de trabajadores tanto en activo como jubilados para una carta dirigida a la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders. La carta, a la que ha tenido acceso Efe y que tienen previsto enviar el próximo miércoles, pide al Ejecutivo comunitario que tome "medidas" ante la "extrema gravedad" del pacto entre el PSOE y Junts, que consideran "abiertamente contrario" a la Constitución española y "a los principios básicos de la Unión Europea".