Anecdotario de las protestas: Un muñeco de Puigdemont preso y alusiones al Falcon

Un gran muñeco de Puigdemont vestido de presidiario, una réplica de la cabeza de Pedro Sánchez con la nariz alargada encima del Falcon o una gran imagen del expresidente catalán vestido con un mono naranja de preso acompañado de un guardia civil han sido algunos de los montajes y símbolos más destacados que se han podido ver esta mañana entre los manifestantes.

Los más 'creativos' han sido los manifestantes de Barcelona, donde la protesta ha durado poco más de media hora y ha reunido a unas 6.500 personas. En donde no han innovado tanto ha sido en los cánticos porque, más o menos, se han repetido los mismo en toda España: "Puigdemont a prisión", "Sánchez, Puigdemont, de la mano a prisión", "Puigdemont es español" o "España no se vende, España se defiende".

Entre las pancartas, las más llamativas eran las que parecían recicladas de las protestas de Stop Desahucios pero con la cara de Sánchez plasmada encima, y la que se ha hecho viral esta semana por redes: el lema que se le atribuye a Dolores Ibárruri la Pasionaria de "Más vale morir de pie que vivir de rodillas".

En la multitudinaria protesta de Madrid los presentes han comenzado a corear la posibilidad de ir a una huelga general, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en recoger el guante: "No tengáis ninguna duda que si se me ocurriese acordar lo que está pactando Pedro Sánchez, habría una gran huelga general en toda España", ha asegurado en el estrado, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso -que en esta ocasión no le ha eclipsado ni robado protagonismo-; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

También se han dejado caer por la manifestación el expresidente José María Aznar y la exalcaldesa Ana Botella, que no ha dejado de hacerse fotos con la multitud.

Como siempre sucede en estos casos, la guerra de cifras vuelve a ser desorbitada: en Madrid ha habido unos 80.000 asistentes, según la Delegación del Gobierno, y unos 500.000, según el PP.