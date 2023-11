Putin se prepara para anunciar su candidatura a la reelección en 2024

El presidente ruso, Vladímir Putin, cuya presencia pública es en las últimas semanas casi permanente con varios eventos distintos cada día, no ha anunciado todavía oficialmente su intención de presentarse como candidato a la reelección en los comicios de marzo de 2024. Pero el diario local Kommersant, entre otros medios del país, dan por hecho que tiene intención de continuar en el poder otros seis años.

Son varias las evidencias que así lo confirman, aparte del ritmo trepidante que Putin viene desplegando después de que en junio la rebelión de los mercenarios del Grupo Wagner pusiera en cuestión su autoridad y desestabilizara su sistema de poder. Indicio de que hay ganas o necesidad de seguir al frente de Rusia ha sido el anuncio hecho este jueves por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, de que el máximo dirigente comparecerá ante los periodistas de aquí a final de año en la gran rueda de prensa que antes celebraba puntualmente de forma anual. Lo hará conjuntamente con la "línea directa" televisiva, también anual, con la que en otros tiempos respondía a las preguntas seleccionadas de decenas de telespectadores.

Por si eso no fuera suficientemente aclaratorio de que mantiene intactas sus ambiciones presidenciales pese a los constantes rumores -no corroborados hasta el momento- sobre su supuesta mala salud, Putin demuestra un interés frenético en superar el parón que sufre su Operación Especial Militar (SVO), como él mismo denomina la invasión de Ucrania y obliga al país a emplear esa definición para no utilizar el término guerra.

Junto a los ceses y nuevos nombramientos en la cúpula militar, su determinación de mejorar la logística para abastecer adecuadamente el frente, dotando a sus tropas del caudal necesario de armas y munición, el jefe del Kremlin acudió en la madrugada del viernes personalmente al centro de mando de la SVO en Rostov del Don para presionar a los generales y exigirles resultados.

Lo hizo por sorpresa al regresar de su viaje a Kazajistán y otra vez flanqueado por su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Valeri Guerásimov. El comunicado de la Presidencia señalaba que Putin "escuchó los informes" de los mandos militares "sobre la marcha de la operación en Ucrania" y pasó revista a los nuevos equipos recién recibidos. La vez anterior que acudió allí fue en la noche del 19 al 20 del pasado octubre.

Cerco a Avdiivka

La preocupación principal sigue siendo los esfuerzos del Ejército ruso para hacerse con la localidad de Avdiivka, en la región de Donetsk, casi rodeada desde hace semanas, pero en donde, según Kiev, Rusia suma enormes pérdidas en efectivos y material bélico. Parece palpable que el líder del Kremlin confía en que la ofensiva salga de la actual situación de punto muerto, se capture esta ciudad y continúe el avance en la línea de ocupar lo que falta de Donetsk.

Un triunfo así permitiría a Putin consolidar su posición ante el 'establishment' ruso, algo imprescindible para acometer las presidenciales. Ya que el llamado 'recurso administrativo', que consiste en que todo el aparato del Estado reme sin fisuras a favor del candidato oficial, con los medios de comunicación en primera línea, es lo que realmente garantiza la victoria electoral.

Peskov no ha revelado todavía en qué momento el primer mandatario ruso hará pública su intención de ser candidato a los comicios de 2024. El 24 de septiembre de 2011, el entonces presidente del país, Dmitri Medvédev, pudiendo haberse presentado a un mandato más, se quitó de en medio y proclamó a Putin, su mentor, como el único aspirante posible a los comicios de marzo de 2012. En la víspera de la cita con las urnas de marzo de 2018, el suspense fue mucho mayor, ya que Putin se hizo de rogar y no dio a conocer su candidatura hasta el 6 de diciembre de 2017. La anunció ante los trabajadores de una fábrica de automóviles.

Lo que sí adelantó el portavoz del Kremlin el jueves, y es algo tan revelador como que prácticamente nadie duda que Putin seguirá, es que se propone organizar por fin la gran rueda de prensa que siempre tenía lugar una vez al año, generalmente en diciembre. La última en ese formato ampliado y maratoniano -con duración a veces superior a las cuatro horas- se celebró el 23 de diciembre de 2021, dos meses antes de atacar Ucrania. Avisó entonces que Rusia "debe reaccionar y hacer algo" ante la supuesta agresividad de Kiev y Occidente.

Esta vez, según Peskov, la comparecencia tendrá lugar por primera vez conjuntamente con la 'línea directa', también de larga duración y cuya última edición se remonta al 30 de junio de 2021. Así Putin podrá responder "de forma combinada" a preguntas de periodistas y de ciudadanos.