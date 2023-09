Zelenski cierra su visita a Washington con un discurso que busca acercar la guerra a EE.UU.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, concluyó su visita a Washington con un emotivo discurso destinado a acercar la dura realidad de la guerra al pueblo estadounidense y destacar los valores que unen a las dos naciones, en un intento de mantener su apoyo frente a Rusia.

Durante su discurso, Zelenski, conocido por sus habilidades comunicativas, presentó a varios protagonistas de la guerra, desde Yvonne, un joven ucraniano de 17 años que perdió una pierna en un ataque ruso, hasta Sasha, una niña de 10 años que sufrió graves heridas en las manos durante un ataque de soldados rusos en Bucha. Uno a uno, pidió que se levantaran y recibieran los aplausos de la audiencia, en medio de gran emoción.

Sin embargo, su discurso no se centró solo en las víctimas de la guerra, sino que también agradeció a líderes comunitarios de EE.UU., líderes religiosos y médicos todo el apoyo que han prestado a Ucrania.

Entre ellos se encontraba Peter Harsh, un médico que ayudó al propio Yvonne cuando perdió su pierna y a otros niños, así como un sinfín más de voluntarios estadounidenses que viajaron a Ucrania para ayudar a su población tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Al final del discurso, Zelenski y la primera dama, Olena Zelenska, los fueron reconociendo con un galardón. "No hay un alma en Ucrania que no sienta gratitud hacia ustedes, Estados Unidos. Siento gratitud por ustedes, las personas que nos ayudan no porque tienen que hacerlo, sino porque su corazón no les permite actuar de otra manera", afirmó Zelenski.

El discurso, que tuvo como escenario los emblemáticos Archivos Nacionales estadounidenses, puso punto y final a su visita a Washington, desde donde se dirigirá a Ottawa, según la Embajada de Ucrania en Estados Unidos.

Zelenski empezó su visita a Washington con una visita al Congreso de EE.UU. con el objetivo de persuadir al ala más conservadora del Partido Republicano, liderada por el expresidente Donald Trump (2017-2021), de la necesidad de seguir enviando ayuda militar a Ucrania.

También se reunió con el presidente de EE.UU., Joe Biden, en la Casa Blanca y con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en el Pentágono.