Putin ordena a todos los miembros de formaciones armadas jurar la bandera rusa

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este viernes un decreto por el que obliga a los miembros de todas las formaciones armadas, incluido los destacamentos de voluntarios, a jurar lealtad a la bandera rusa.

El decreto incumbiría también a los grupos de mercenarios que combaten en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania, aunque dicha actividad no está contemplada por la ley rusa. El Grupo Wagner se negó en su momento a subordinarse al Ministerio de Defensa, conflicto que desembocó en la fallida rebelión armada protagonizada por los mercenarios hace dos meses.

Putin firmó el decreto dos días después de que el avión privado en el que viajaba el jefe de los paralimitares, Yevgueni Prigozhin, se estrellara en el centro de Rusia.

El jefe del Kremlin es considerado unánimemente por la prensa independiente y la oposición como el principal sospechoso tras la catástrofe aérea. "Es todo mentira", replicó este viernes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su primera rueda de prensa telemática tras un paréntesis de casi tres semanas.

Putin ya había roto su silencio la víspera transmitiendo sus condolencias a los diez fallecidos en la catástrofe aérea y alabando la figura de Prighozin, pese a haberle acusado de traición hace solo dos meses cuando se sublevó contra el Kremlin.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) ha informado de que ha encontrado las cajas negras del avión privado Embraer del jefe del Grupo Wagner. Además, el CIR ha explicado que para identificar a los diez ocupantes del aparato se tendrán que realizar "exámenes genéticos moleculares".

Mientras tanto, las tropas ucranianas lograron este viernes nuevos avances en el minado frente sur, en una ofensiva que incluyó la primera incursión en Crimea y con operaciones que combinan con sucesivos ataques con drones contra la anexionada península y el territorio continental ruso. "Cada día estamos más cerca de (recuperar) Crimea", aseguró la portavoz del mando sur del Ejército ucrananiano, Natalia Gumeniuk, quien admitió que las defensas antiaéreas rusas "aún son potentes". A la vez, Kiev tiene en su poder "trucos" para burlarlas, aseguró. Gumeniuk hizo estas declaraciones después de que Moscú informara de un masivo ataque de drones lanzados sobre Crimea y territorio ruso en la madrugada de este viernes.

Rusia sufre una oleada de drones

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, un total de 42 drones ucranianos fueron derribados sobre Crimea sin causar víctimas. En total, en una jornada las fuerzas antiaéreas rusas interceptaron 73 drones en la zona de la "operación militar especial", según el portavoz castrense, Ígor Konashénkov. Se trata del mayor ataque con aparatos no tripulados lanzados hasta ahora contra la anexionada península y los territorios ocupados.

Simultáneamente, no cesan las noticias sobre las consecuencias de la breve incursión ucraniana en Crimea, que pese a su carácter propagandístico, descubrió ciertas lagunas en la defensa rusa. Según el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksí Danílov, se trata de "la primera operación (de esa clase) que se ha hecho pública". "Hasta ahora nuestras Fuerzas Armadas se han dedicado a otro tipo de operaciones y no podemos informar a la sociedad sobre todas ellas", dijo Danilov. Asimismo, agregó que estas acciones no cesarán "hasta que todo el territorio del país, incluida Crimea", regrese al control de Kiev.