Regresan a Ucrania tras ser tratados en el Hospital Militar: "Siempre que íbamos a La Romareda ganaba el Zaragoza"

Los militares ucranianos Oleksandr y Petro (prefieren no dar sus apellidos) regresan este viernes a su país, después de estar ingresados en el Hospital Militar de Zaragoza entre siete y once meses. Ellos forma parte del grupo de 19 ucranianos que, actualmente, están siendo atendidos en el centro hospitalario castrense aragonés (en total han sido 64 compatriotas), donde se da auxilio a las víctimas de la guerra contra Rusia que empezó el 24 de febrero de 2022. Un adiós que celebraron participando este jueves en la plaza del Pilar escenario de un acto simbólico y abierto a toda la ciudadanía con motivo del Día de la Independencia de Ucrania y que consistió en una cadena humana.

“Llevo once meses aquí y no hago más que pensar cómo estará Ucrania cuando regrese. Sí que sé que la situación en mi ciudad, Odessa, es muy complicada. Desconozco qué podré hacer hasta que me valoren la situación médica, si me permitirán seguir como militar o tendré que retirarme. Pero no espero nada bueno”, reconoce Oleksandr, un militar de 39 años, que fue trasladado a Zaragoza con su mujer y sus dos hijos de 11 y 14. Su familia ha vivido en una casa de Las Fuentes mientras él ha tratado de superar las heridas que sufrió en el frente y que le han machacado la pierna derecha, obligándole a ir en silla de ruedas o con muletas.

Oleksandr: "Desconozco qué podré hacer hasta que me valoren la situación médica, si me permitirán seguir como militar o tendré que retirarme. Pero no espero nada bueno"

Petro tiene 48 años, procede de Vinnylsia, situada en el centro de Ucrania y conocida como la ciudad de los puentes, y la compara casi como Venecia (Italia). Cuenta que ambos habían hecho la mili tras ser movilizados por su Gobierno para participar en el Ejército. Su brazo derecho ha estado a punto de ser amputado, como describe el teniente coronel Alfredo Martín, pero un tratamiento médico concienzudo durante medio año lo ha salvado.

“¡Ucrania ganará! Tendrá su victoria. Si nos ayuda el mundo será antes”, proclama, casi como un eslogan. “Claro que Ucrania ganará”, contesta Oleksandr, “pero nadie sabe cuándo, ni siquiera un político listo”.

El avión A400M de la Base de Zaragoza, esta madrugada en la Base de Torrejón deonde ha cargado el armamento para llevarlo a Ucrania. Ministerio de Defensa

Estas dos víctimas ucranianas de la guerra conocen bien que desde la Base Aérea de Zaragoza se han trasladado aviones A400M hacia Polonia, que evidencian el apoyo del Gobierno de España al de Ucrania. “Vinieron a vernos médicos de la Base y nos explicaron que desde allí ayudan a Ucrania”, explican. “Agradecemos cualquier ayuda militar que nos llega”.

Salir con su familia a Zaragoza

“Me ofrecieron salir fuera de mi país para ser atendido y podía hacerlo con acompañamiento. Vinimos toda la familia, mi mujer y dos hijos, ya que no podían quedarse en ningún sitio. Además, les había prometido antes de la guerra ir a conocer Europa y coincidió todo para hacer las maletas”, relata Oleksandr, mientras su hijo pequeño (su hermana mayor reside con su madre) está en un sillón de la habitación del Hospital Militar de Zaragoza, vestido con una equipación del Barcelona y juega con una pantalla.

Ha recibido un tratamiento de artrodesis (una cirugía para fusionar de manera permanente dos o más huesos) para tener una fijación interna en la pierna y lleva siete meses en la capital aragonesa. Explica que le han aplicado varios tratamientos y le metieron un clavo, y en dos ocasiones ha necesitado cirugía plástica. “Me hirieron cerca de Jerson (al sur de Ucrania), pero yo soy de Odessa (a orillas del Mar Negro y situado al sur pero más al occidental)”, señala.

“En el hospital, a veces lo he pasado regular, porque mi mujer e hijos vivían en su piso, pero he sobrevivido porque me han tratado muy bien en el hospital y estoy muy agradecido a los profesionales”

“No he visto mucho Zaragoza porque no puedo andar bien, aunque me ha parecido muy bonita la ciudad”, destaca. “En el hospital, a veces lo he pasado regular, porque mi mujer e hijos vivían en su piso, pero he sobrevivido porque me han tratado muy bien aquí y estoy muy agradecido a los profesionales”. Sus dos hijos adolescentes han han ido a un colegio de la capital y han podido hacer actividades como el baloncesto, el fútbol o ir a la piscina.

Petro relata que recaló “hace seis meses” en el Hospital Militar. “Tras ser herido, tuve un problema porla falta de un hueso del brazo y me hicieron una cirugía para implantarme uno de la pierna. Luego fueron los nervios; pasé por el quirófano pero aún no me he recuperado bien”, relata.

La traductora Alina Klochko acompaña a los ucranianos Oleksandr y Petro en la habitación del Hospital Militar durante la entrevista. Francisco Jiménez

Recuerdos y agradecimientos

Petro y Oleksandr han elegido. junto a su traductora, Alina Klochko (Chernivsti, Ucrania, 1982), presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón, desplegar una bandera ucraniana en la habitación a modo de agradecimiento a las personas que les han ayudado y con dedicatoria a la ministra de Defensa, Margarita Robles (“Siempre tendrás en España tu casa y tus amigos. Os queremos”).

Sobre el apoyo de los cazabombarderos F-16 que varios países europeos van a enviar a Ucrania, los heridos ucranianos valoran la ayuda de estas aeronaves. “Nuestros aviones están viejos porque son de la época de la URSS y algunos solo han podido modernizarlos. Los rusos están más armados y necesitamos cerrar nuestros cielos”, agregan.

Militares ucranianos heridos acudieron al últimoa partido del Real Zaragoza-Valladolid en la Romareda. AURA

El recuerdo que se llevan de la capital aragonesa se completa con las tres visitas a La Romareda para ver en directo los partidos del Real Zaragoza (el último fue el triunfo ante el Valladolid) o las salidas a la exposición del Mobility City en el Pabellón Puente, al Acuario o una barbacoa en el Centro Deportivo Militar del Soto.

“El fútbol es una de las cosas que me gusta más y en Zaragoza vivimos muchas emociones, casi demasiadas, porque en Ucrania también va mucha gente, pero no gritamos tanto como aquí. Siempre que hemos ido, ha ganado el Real Zaragoza”, destaca Oleksandr. “Me ha gustado mucho el ambiente de la ciudad; la gente no va corriendo y disfruté mucho en el Acuario”, completa Petro.

La traductora Alina Klochko anunció que el militar ucraniano Mikhaylo prevé viajar unos días al centro hospitalario en octubre, quizá durante las fiestas del Pilar, para recordar su paso por el Hospital Militar, que deja huella a todos los que pasan por aquí.

“Queremos agradecer a todo el pueblo de España por su ayuda a los ucranianos. Y el número uno para nosotros ha sido el personal del Hospital -las enfermeras, el médico Alfredo Martín (teniente coronel) o el director (el general Juan Antonio Lara)- y a la asociación AURA”, enumeran los heridos ucranianos.

Este jueves, en su despedica de Zaragoza, acudieron a la plaza del Pilar celebrar del Día de la Independencia de Ucrania, de la que se cumplen 32 años. Los heridos repiten una reflexión: “Solo tenemos una palabra para nuestra gente: aguantar. Todo va a ir bien Ucrania”.