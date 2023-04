Así es la flota a la que Ucrania podría contar si España accediese a su auxilio aéreo

La situación en Ucrania ha hecho que su presidente, Volodímir Zelenski, recurra a todos los gobiernos afines a su causa para pedir todo tipo de ayuda. El armamento es una de las principales peticiones: desde tanques, obuses, misiles y hasta aviones. Polonia ha hecho caso y se ha convertido en el primer país en enviar cazas a Ucrania. Entregará cuatro aviones MiG-29. También, Eslovaquia que va a mandar a Kiev 13 aviones de combate MiG-29.

España ha dejado claro que no enviará ningún tipo de avión de combate a Ucrania, según ha afirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sin embargo, durante su visita a Kiev en febrero, el presidente Pedro Sánchez ofreció este tipo de "ayuda aérea" a Ucrania. Este miércoles, ante el ministro de Defensa ucraniano, insistió en que esa petición no se puede acometer al no tener los F-16 que necesitaría Ucrania.

La misión de la Novena Escuadrilla, formada por cazas AV-8B Harrier II Plus, es ser el vector de la Fuerza Naval en que se encuentre encuadrada, así como desarrollar cualquier otra misión que se le pueda encomendar dentro de sus capacidades.

"España siempre será muy respetuosa con las decisiones que tomen los países aliados para ayudar a Ucrania porque está firmemente comprometida en la ayuda a este país", pero "la posición es muy clara: no se va a enviar ningún tipo de avión de combate", dijo ya hace tiempo la ministra. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez, durante su visita a Kiev en febrero, ofreció a Zelenski "ayuda aérea". Posteriormente aseguró que por las conversaciones de España con los aliados, el envío de aviones de combate a Ucrania no estaba "sobre la mesa".

España dice que no tiene los F-16 que necesita Ucrania, pero el Zelenski no ha cerrado la puerta a recibir cualquier tipo de avión de combate que pueda ayudar a su ejército a hacer frente a la invasión rusa.

Por eso, según algunas fuentes, Zelenski llegó a pedir a Sánchez el envío de cazas F-18. Ya algo obsoleto, es el segundo avión más avanzado de las Fuerzas Armadas españolas tras los Eurofighter. Tenemos, además, los Harrier de la Armada (aún más antiguos) y los F-5, que son aparatos para la enseñanza de los pilotos de cazas (hipotéticamente podrían servir para ello en Ucrania).

Esta es la flota de la que dispone España

Así actúan los F18 del Ejército del Aire cuando suena la alarma. En menos de 15 minutos, tienen que estar volando para interceptar a cualquier aeronave no identificada.