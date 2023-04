Charles Michel niega que aspire a suceder a Josep Borrell: "Son rumores"

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, considera que las recientes criticas sobre su teórico pobre desempeño en el cargo o el aumento de sus gastos en viajes buscan "desestabilizarle" y niega que aspire a suceder a Josep Borrell como alto representante de la UE para Asuntos Exteriores.

"Yo me quedo tranquilo, concentrado en mi tarea, concentrado en mis responsabilidades. No puedo excluir que haya una serie de intentos de desestabilización en relación con esto. Algunas me atribuyen ambiciones que no tengo", declaró el político belga en una entrevista publicada hoy por los medios belgas La Libre y De Standaard.

Michel se defiende así de las críticas vertidas contra él en dos artículos, uno del diario alemán Politico que cargaba contra su rendimiento al frente del Consejo Europeo y otro del francés Le Monde que criticaba sus viajes "caros y contaminantes", con 2,6 millones de euros de presupuesto para desplazamientos en 2024, un 27,5 % más que en 2023.

"Me reprochan que hago demasiado. Prefiero eso a que me reprochen que no hago suficiente", se defiende Michel, de 47 años.

El ex primer ministro belga asegura que hay que entender esas críticas en un contexto preelectoral en Bruselas, a un año vista de que acabe la legislatura comunitaria.

"No puedo excluir (...) que algunos ya están haciendo campaña (...). El ambiente preelectoral ha comenzado. Y creo que la Unión Europea es un espacio político mucho más atractivo de lo que era hace unos años porque muchas cosas muy importantes están tomando forma a nivel europeo. Y eso se ve", dice.

En las quinielas sobre esa carrera, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aparece frecuentemente retratada como hipotética aspirante a convertirse en la primera mujer al frente de la OTAN, también con sede en Bruselas, aunque nada le impediría intentar repetir al frente del Ejecutivo comunitario.

La decisión de renovarla, extremo que la conservadora alemana no ha descartado, corresponde a los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete Estados miembros de la UE tras las elecciones al Parlamento Europeo del segundo semestre de 2024, y debe de ser respaldada después por la Eurocámara.

El liberal belga asegura que su relación con Von der Leyen es "profesional", pese a las tensiones que frecuentemente afloran desde el desencuentro del "sofagate", cuando en 2021 el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le negó un asiento preferente a la europea en una recepción en Ankara ante los ojos de Michel, que no se inmutó.

También es habitual que algunos medios atribuyan a Michel aspiraciones de salidas profesionales tras agotar su segundo y último mandato como presidente del Consejo Europeo, tales como convertirse en el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o en el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores cuando acabe el mandato de Borrell al término de la legislatura.

"Especulaciones completamente infundadas (...) Aquellos que difunden estos rumores anónimos no me desean lo mejor", dice el exprimer ministro belga para descartar esas dos vías profesionales.

Michel señala además el escaso rigor de algunas de las informaciones o rumores que circulan por los pasillos y burladeros de la política comunitaria.

"Hay muchos mensajes calumniosos anónimos. ¿Dicen que me gustan los autos grandes? ¡Pero no, me encantan las motos!", dice Michel, que en la entrevista no desvela qué planes profesionales tiene a partir de 2024.