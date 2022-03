Maximiliano Bernad: "La mayor amenaza para la paz del mundo vendrá de China"

Semana y media después de la invasión rusa, no se detiene el conflicto en Ucrania. Podían usarse palabras más gruesas que conflicto… Todo ello lo audita Maximiliano Bernad y Álvarez de Eulate, presidente del Real Instituto de Estudios Europeos.

Vaya follón…

No es nada nuevo. Hay antecedentes lejanos.

¿Por ejemplo?

En Kosovo. Allí, Occidente cometió una tropelía jurídica y política, cual es amputar un territorio de Serbia porque sí. Ya en ese momento, Felipe, Aznar y Putin dijeron que constituía un peligroso precedente.

¿Usted cree que la opinión de Felipe González y José María Aznar contaba algo en el panorama internacional?

En Europa, desde luego. Muchísimo más que los presidentes que les sucedieron. Hay que considerar que los rusos son eslavos, igual que los yugoslavos.

Ahora caigo: ‘yug’ significa sur en ruso. Yugoslavia son los eslavos del sur.

Así es. Francia, eterno aliado serbio, también les abandonó. En Serbia se han cocinado muchos conflictos en el último siglo europeo, incluido el estallido de la Primera Guerra Mundial.

¿Qué pretende Putin ahora?

Putin le está marcando el terreno a la OTAN. Y esa baza ya la ha ganado porque Biden, que es el verdadero jefe de la OTAN, ha reconocido que no enviará tropas. Ahora dice que tenemos enfrente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Biden cambia demasiado de opinión...

¿En serio?

Sí. Siendo vicepresidente de Obama, dijo que Rusia era una mera potencia regional. Increíble... Rusia es un gran Estado con unos recursos inmensos. A Putin no se le puede dar patadas en la espinilla, ni menospreciarle, ni considerarle un ajeno, porque todo se paga. Me temo que los europeos hemos estado muy torpes. Lo están pagando muy caro, con un inmenso dolor, los pobres ucranianos. Incalificable lo que está haciendo Putin. Nosotros también lo pagaremos, y no tardando.

¿Nos invadirá Putin también a nosotros?

No, pero subirá la luz, los tipos de interés. Además, nuestros agricultores y ganaderos dejarán de exportar al mercado ruso, perderemos mercados. Y se está generando una inestabilidad enorme.

El presidente ucraniano, Zelenski, dice que Europa se la está jugando en Ucrania.

Europa es un gigante económico, pero un enano político. Qué mejor ejemplo con la inacción o escasa acción en Ucrania. Zelenski aguanta como puede ante un enemigo que lo multiplica. La tragedia humana es enorme, dolorosísima; pero la situación demanda un análisis más profundo.

¿A qué se refiere?

La salida del Reino Unido ha debilitado más si cabe a la Unión Europea. Era el mejor ejército de la UE. Occidente ha cometido muchos errores. El peor de ellos, echar a Rusia en manos de China. Y le aseguro que la mayor amenaza para la paz y la salvaguardia del mundo vendrá de China.

¿Usted cree en un acuerdo entre rusos y chinos?

Por supuesto. Y vendrán otros conflictos. Estados Unidos Unidos ya le ha dado a Taiwán el equivalente al Artículo 5 de la OTAN, que asegura la defensa en caso de agresión. Sin embargo, nuestras Ceuta y Melilla no lo tienen. Es decir, no están protegidas en caso de una agresión de Marruecos, por ejemplo.

Rusia acaba de tomar la mayor central nuclear de Europa.

Dato relevante energéticamente. Pero el peligro nuclear es otro. Rusia posee armas nucleares. Y China, también. Y en caso de guerra nuclear, no quedaría mucho en pie sobre el planeta.

¿Alguna esperanza?

Sí. Alrededor de cien religiosos ortodoxos se oponen a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Maximiliano: con la Iglesia hemos topado...

A ver si les hace caso Putin...