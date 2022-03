Presidenta de los ucranianos en Aragón: "La reacción tiene que ser más rápida, cada día cuesta vidas"

La invasión rusa es una espiral belicista que cada vez va a más, ¿se imaginaba algo así hace quince días?

Un loco como Putin no sé hasta dónde puede llegar, no soy una psicóloga. Nadie esperábamos una invasión a tan gran escala. La ocupación de la central nuclear de Zaporiyia es otro ejemplo. Creo que en estos momentos es una persona descontrolada. Por eso nuestro presidente y nosotros pedimos ayuda a todo el mundo. Nosotros somos sus primeras víctimas, vamos a parar todo a través de nuestro país.

España se ha sumado al envío de armamento.

Muchas gracias lo primero. Es una ayuda importante. Hay militares y población en el país que quiere luchar y defender a los suyos. Antes la gente se escapaba de Ucrania para no participar en los juegos políticos y la guerra. Ahora nuestro presidente es el primero que se pone junto al Ejército y se preocupa, es el primero que coge un arma y no ha enviado a su familia fuera. Se ha convertido en un símbolo de la resistencia. Hay filas de civiles para apuntarse, pero nos falta equipamiento militar. Hay algunos voluntarios de otros países, pero comparados con Rusia somos una fuerza mucho más pequeña.

¿Les ha dejado abandonados Europa en los últimos años?

Prefiero no mirar al pasado sino al futuro. Ahora está a nuestro lado, pero necesitamos una ayuda más potente para parar esta locura. La reacción europea es un poco lenta, tiene que ser más rápida porque no cada día para nosotros cuesta muchísimo, vidas de civiles, niños, abuelos... La gente está haciendo bombas a mano y poniendo trampas a los soldados rusos.

¿Las sanciones económicas van a surtir efecto?

Cada vez estoy un poco más convencida de que algo sí. En los primeros días Putin se reía de estas sanciones. Poco a poco algunos oligarcas rusos han visto que comienzan a perder dinero, que sus fortunas peligran y han levantado la voz contra su Putin.

Volodímir Zelenski ha pedido la adhesión inmediata en la Unión Europea, ¿apoya esta postura?

El tema más político no lo he podido seguir mucho en los últimos días porque apenas tengo tiempo. Veo sobre todo las comparecencias del presidente y confío cien por cien en sus opiniones. Si él pide entrar ya en Europa seguro que responde a que es necesario. También está reclamando la exclusión aérea. Sigo mucho la guerra por lo que nos cuentan nuestros familiares y amigos, que lo están sufriendo.

¿Hay rusos que le muestran su apoyo?

Sí, por supuesto, y al revés también. Hay rusos que nos han pedido perdón, que les da vergüenza lo que está haciendo Putin y no imaginaban que pudiera llegar a este extremo. Pero también los hay que repiten palabra por palabra los mensajes de Putin. Esto empezó en 2014 en Donetsk y Lugansk y ahora para Rusia es la guerra del odio y la venganza.

Los aragoneses se han volcado con su país.

Estoy y estamos muy agradecidos, la gente nos ha demostrado que tiene un gran corazón. Lo que nos preocupa ahora es que todas las donaciones lleguen realmente a quien las necesita. Por eso desde el principio hemos estado en contacto con la embajada de Ucrania en Madrid y el Gobierno aragonés. Hay gente que ya ha empezado a aprovecharse de esta situación y eso no se puede permitir.

¿Desde cuándo vive en Aragón?

Este marzo hace siete años que llegué a Zaragoza. Hubo una oleada de pánico en la que se hablaba de que iban a cerrar las fronteras de Ucrania. Primero vino mi marido porque aquí estaba ya mi padre. Después lo hice yo con mi hija, que entonces tenía cuatro años. Pensábamos regresar al cabo de un tiempo, pero desde entonces todo ha ido a mucho peor.

¿Cómo surgió la asociación?

En septiembre de 2019 llegaron los papeles oficiales. Quería ayudar a los ucranianos que venían, informarles sobre las gestiones que tienen que hacer y dónde. Mi idea inicial era que aquí en Zaragoza se pudiera abrir un consulado honorario para que los ucranianos no tengamos que desplazarnos a Madrid a hacer muchos trámites, pero me recomendaron que para empezar sería más rápido una asociación. Ahora tenemos un Whatsapp de unas 300 personas que podemos considerar socios.

¿Puede dormir?

La guerra y la preocupación me quitan el sueño. Estoy cansada, como todos, pero saco fuerzas.

De directora de un banco a traductora para sus paisanos

A Alina Klochko, de 39 años y presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA), la conocen bien en Cruz Roja y en el Ayuntamiento de Zaragoza. Este mes hará siete años que vive en la capital aragonesa con su marido y su hija. En Chernivtsí (ciudad cercana a la frontera con Rumanía), trabajaba como responsable regional de un banco y su esposo era jefe de una sucursal."El primer año aquí fue muy duro y para aprender español me presenté de voluntaria en Cruz Roja", recuerda. Para que su hija lo hiciera tuvo que recurrir a Papá Noel."Le trajo regalos y una carta en la que le decía que si no se ponía a estudiarlo no volvería al año siguiente". Es traductora para algunas entidades sociales y empresas y regenta una tienda en La Almozara. Su teléfono lo tiene desviado a "chicas" de la asociación que atienden cientos de llamadas. Desde un número nuevo gestiona reuniones, resuelve dudas con la embajada y contesta mensajes sin parar. Su madre vino a verles en diciembre y se ha quedado. Su suegra y muchos de sus seres queridos siguen en su país natal.