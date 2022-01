La OMS critica a los países que ya administran la cuarta dosis y pide "acabar con la desigualdad del año pasado"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha criticado a los países que están procediendo a administrar una cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 y ha pedido "acabar con la desigualdad del año pasado".

"A la velocidad actual, 109 países en el mundo no podrán cumplir la meta de tener al 70% de su población vacunada para mediados de 2022. La esencia de la disparidad es que algunos países están procediendo a una cuarta vacunación, mientras que otros ni siquiera han podido vacunar a sus trabajadores sanitarios", ha denunciado Tedros, para añadir que "debemos zanjar las desigualdades del año pasado".

"Refuerzo tras refuerzo, estos pocos países no le pondrán fin a la pandemia mientras haya millones de personas sin inmunizar en el resto del mundo", ha recordado el director general de la OMS. "Debemos encontrar otra forma de proceder a corto plazo, compartiendo las vacunas que se producen, aunque este no fue el caso de 2021", ha lamentado.

Con motivo del nuevo año, Tedros ha llamado a los líderes mundiales a "comenzar de nuevo" y a comprometerse con la campaña de vacunar al 70% de la población mundial para julio de 2022.

Asimismo, ha pedido garantizar que los tratamientos innovadores estén disponibles en todos los países. "Para dejar atrás la parte más aguda de la pandemia, las herramientas altamente efectivas deben ser compartidas con todos los países del mundo", ha reiterado.

En este sentido, el dirigente del organismo sanitario de Naciones Unidas ha añadido que, mientras algunos países han logrado seguir adelante con sus programas de vacunación, "muchos no cuentan con los elementos indispensables que tienen los países más ricos".

"La desigualdad vacunal mata y destruye empleos, y socava la recuperación económica", ha sentenciado Tedros, que ha recordado que, mientras no se consiga la equidad, seguirán apareciendo nuevas variantes en países con bajas tasas de vacunación.

Así las cosas, ha puesto de manifiesto que ómicron "parece ser menos grave que delta, sobre todo para vacunados", pero ha aclarado que "esto no significa que se deba categorizar como leve, porque sigue matando gente y produciendo hospitalizaciones".

De hecho, ha proseguido, el "maremoto de casos es tan abrumador que los sistemas sanitarios se encuentran sobrecargados". "Los hospitales no cuentan con el personal suficiente para enfrentar esta carga, lo que no permite evitar muertes prevenibles, no solo de covid, sino de otras dolencias", ha alertado Tedros.

Vacunas efectivas contra todas las variantes

Sobre las vacunas existentes contra la covid-19, estas "funcionan contra todas las variantes que circulan actualmente", ha asegurado por su parte la jefa de la célula anticovid de la OMS, Maria Van Kerkhove, ante el auge de la cepa ómicron, que ha contagiado a muchas personas vacunadas.

Pese a que la variante ómicron parece reducir la capacidad de neutralización de las vacunas, lo que explica estas infecciones de vacunados, estos fármacos "siguen siendo muy efectivos para evitar formas graves de la enfermedad y reducir los fallecimientos", aseguró la experta estadounidense en rueda de prensa.

Preguntada sobre si la ciudadanía debe aumentar sus medidas de prevención ante el alto número de contagios en todo el mundo, Van Kerkhove recomendó los mismos gestos que se han generalizado de 2020 "con el fin de reducir el riesgo de exposición".

La experta recordó en este sentido la necesidad de mantener la distancia física con otras personas, el evitar las reuniones de gente en lugares mal ventilados, e insistió especialmente en "llevar mascarillas apropiadas" y de forma correcta.

"Llevar la mascarilla por debajo de la nariz o en la barbilla es inútil y te da una falsa sensación de seguridad", alertó Van Kerkhove, quien pidió a los casos positivos que se aíslen, hagan esfuerzos para no transmitir el virus y alerten a sus contactos de que han contraído covid-19.

"Básicamente, pedimos a todos que hagan su aportación", afirmó la experta, quien reconoció que "es asombroso lo rápido que se transmite esta variante, pero cualquier otra también lo podría hacer en similares situaciones".

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, añadió que una de las mejores protecciones en la actual ola de contagios es "vacunarse cuando se tenga acceso a dosis".