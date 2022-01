Javier Marzo: "Hay que estar preparados para el peor escenario"

El Departamento de Sanidad reúne todos los días a su gabinete de crisis para analizar la evolución epidemiológica de la séptima ola de la pandemia, marcada por la rápida transmisión de contagios y la expansión de la variante ómicron, ya predominante en Aragón, y adoptar las decisiones correspondientes. Sobre la mesa están todas las opciones para garantizar que el sistema responda al aumento de la presión asistencial por covid.

Según Javier Marzo, responsable de Atención Primaria y Hospitales del Salud, «la incidencia roza el 4% en algunas zonas, con hasta 4.000 contagios cada 100.000 habitantes». La alerta aumenta al mismo ritmo que los contagios. «Primero suben los casos, después la tensión llega a Atención Primaria, que es el primer eslabón del sistema. Un porcentaje de pacientes acaba ingresando, otro requiriendo cuidados intensivos e incluso alguno falleciendo».

Las cifras de hospitalización, indicó, son inferiores a las de noviembre de 2020, durante la tercera ola: «No hay relación con el número de casos, si fuera igual de letal o perjudicial que la delta de entonces tendríamos 1.000 ingresos». El panorama actual ha cambiado, y mucho, por la alta cobertura de vacunación. El 85% de los mayores de 5 años tiene la pauta completa. Sin embargo, aclaró Marzo, aunque ingresen menos personas, con las elevadas cifras de contagio, la población susceptible es mucho mayor.

De momento, «el sistema puede aguantar». «Es importante -añadió- llegar al día 10 porque recuperamos profesionales de permiso y alguno que está de baja, que se incorpora tras dar negativo en una prueba PCR». Las medidas se valoran «día a día», pero el Salud no descarta reactivar un plan similar al de marzo de 2020, en el que «todos los recursos del sistema, salvo la atención a urgencia o procesos indemorables, se centre en la atención al covid». «Esto no ha acabado, no es el principio del fin, y si lo es desde luego estamos muy al inicio, y no es una gripe común. La preocupación estos días está siendo extrema», dijo. Y las cifras lo demuestran: ayer hubo 6.686 nuevos casos. «Esto es muy serio y el sistema tiene que estar preparado para el peor escenario», concluyó.