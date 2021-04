Aragoneses en Brasil advierten al mundo: "Están muriendo más de 3.000 personas al día, peor que hace un año"

Por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus, las personas menores de 40 años son mayoría entre los pacientes ingresados en las ucis de Brasil, país que vive una segunda ola más virulenta y letal que la primera, con una media de 3.000 fallecidos por día, según informa la prensa internacional.

"La situación en Brasil está mal. En las últimas 24 horas han muerto más de 4.000 personas. Quitando Estados Unidos es el país que peor está ahora mismo. En ciudades como Portalegre están escaseando el oxígeno y los sedantes y el 90% de las ucis están ocupadas por pacientes covid", relata Miguel Ayete, un policía aragonés retirado que sigue muy de cerca la actualidad de este país latinoamericano.

Él, natural de Teruel, y su mujer, brasileña, consiguieron volver a España en un vuelo de apenas diez personas el pasado mes octubre, tras permanecer atrapados por la pandemia en el país más de medio año. Ahora las circunstancias familiares les empujan a volver, pero dada la complicada situación en ambos países ambos prefieren esperar a recibir la vacuna para volver al lado de su hija, que está embarazada de seis meses.

"Yo he tenido suerte, porque cogí uno de los últimos huecos que han abierto y me vacunarán de la primera dosis el 22 de abril. Pero he intentando pedir cita para mi mujer, de 62 años, y ha sido imposible. Cuando me he metido esta mañana a pedir hora me salía para el 21 de abril y el 17 de julio. Se lo he ido a consultar a ella y a lo que he vuelto al ordenador me han desaparecido todos los huecos", lamenta.

Hoy por hoy, y a pesar de las noticias que reciben sobre la situación en el país a causa de la variante brasileña, Miguel asegura no tener miedo a volver a Brasil para estar al lado de su familia política. Creen que la situación allí es consecuencia de las políticas negacionistas del gobierno de Bolsonaro, y de volver al Salvador vacunados seguirían manteniendo las mismas medidas. "Contagiarnos nos podemos contagiar igual allí que aquí. Nosotros la vida que hacemos en un lado y en otro es la misma. Con mascarilla siempre que salimos y separados de la gente. Yo tengo problemas de respiración y he tenido cuidado desde el principio, aunque no es igual todo el mundo... En Brasil subyace de fondo una cuestión política importante. La política del Gobierno es la de no confinar las ciudades, y todo eso está favoreciendo la expansión del virus", opina este jubilado, que ya tiene estudiado cómo volver cuando estén vacunados.

En su regreso a España, el pasado mes de octubre, tuvieron que presentar el resultado de una PCR negativa que acreditara que no estaban contagiados. Y si la situación sigue así, deberán hacer lo mismo en caso de salir de España. "Los vuelos ahora están más baratos, pero son todos con escala (Madrid-Lisboa-Salvador). Cuando vayamos para allá tendremos que hacernos la prueba con tres días de antelación. He estado mirando y en clínicas privadas cuesta entre 120 y 180 euros la prueba", señala.

"El día 17 de marzo hizo un año que no salimos de casa, más que para ir al supermercado, a la farmacia o a casa de mi hermana"

Estela Escartín, hija de un zaragozano de 101 años que emigró en la década de los 50 a Brasil, cuenta que la situación en el país se ha vuelto más complicada que hace un año. "Aquí tenemos una crisis política muy muy seria, que seguramente ha interferido negativamente para que estemos en esta situación. La pobreza va en aumento, toda la estructura comercial está parada y en el barrio en el que yo vivo en Sao Paulo, que es de clase media-alta, están aumentando la delincuencia y los asaltos", lamenta esta brasileña, que junto con su hermana se turnan para el cuidado de su padre, un aragonés de 101 años. Cuenta que él recibió la vacuna hace un par de meses, en la casa familiar, mientras que sus hermanos mayores, de 68 y 71 años, se vacunaron desde el coche, por medio del sistema 'drive-through', que han habilitado en algunos barrios de la capital para acelerar el ritmo de vacunación.

Escartín señala que a pesar de los esfuerzos que se realizan en este ámbito, la presente ola de contagios que azota el país está dejando muchas más muertes que la anterior. "En los últimos 20 días se han disparado los fallecimientos. Están muriendo en torno a 3.500 personas al día en todo el país y si miras los telediarios, sin dignidad alguna... Al principio fue mucha gente mayor, o personas que trabajaban en primera línea. Pero ahora hay casos de todo tipo... ", afirma.

En su familia, tanto ella como su marido trabajan desde casa, y su hijo -que estudia ingeniería en otra ciudad- sigue en remoto las clases desde hace un año y dos meses. "Llevamos la mascarilla siempre para salir a la calle y vamos siempre con el hidrogel en una bolsa. Yo en concreto hace un año que no salgo de casa más que para ir al supermercado o a la farmacia. El único contacto social que tengo fuera de mi núcleo familiar es para ir a casa de mi hermana. Entre ella y yo cuidamos de mi padre, que por la edad tampoco sale a la calle, pero esto lo hace un 40% de la población aquí en Sao Paulo, que es la ciudad más poblada del país", concluye Escartín.