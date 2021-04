Agotados los huecos de autocita para vacunarse en Aragón a las pocas horas de abrir agendas

Como tantos otros pacientes a la espera de recibir la vacuna, la zaragozana Marisa Montesinos, de 62 años, recibía este martes con entusiasmo la noticia de la apertura de agendas para vacunar de la covid-19 a su grupo de edad, los nacidos en 1959. Sin embargo, los numerosos intentos que tanto ella como su marido realizaron durante la jornada del martes a través de la web fueron infructuosos, porque a las pocas horas del anuncio hecho por la Consejería de Sanidad los centros habilitados en Aragón para vacunar a los nacidos entre 1959 y 1961 se habían quedado ya "sin huecos".

"El martes lo intenté y fue absolutamente imposible. Hoy (por este miércoles) llevo desde las 4.00 de la mañana intentando citarme para vacunar y ya no he podido. Cuando llamo al 902 que aparece en pantalla me dicen que contacte con mi médico de cabecera, y el médico, por supuesto, está colapsado... No entiendo que si se abrió ayer la vacunación para el año 1959 se haya agotado ya", afirma contrariada esta paciente, del Centro de Salud Actur Norte.

Sin huecos para vacunarse a las pocas horas de abrir agendas. HA

La misma situación de "incertidumbre" denunciaba este miércoles otro paciente zaragozano de 61 años que había intentado citarse a través de la web Salud Informa. En su caso, el sistema le daba opción para elegir día, pero una vez que seleccionaba los huecos disponibles, le aparecía completo tanto el elegido como los diez siguientes. "El martes abrieron un montón de agendas y se colapsó el sistema. El que tuvo suerte lo conseguiría, yo tuve que ir a por mis nietos al colegio y aunque luego estuve probando ya no conseguí cita", afirma.

Mensaje que aparece en la aplicación de otro paciente que intentó autocitarse este miércoles. HA

Desde Sanidad descartan que se trate de un error informático y confirman que se han llenado los primeros huecos disponibles para las próximas dos semanas. La explicación se encuentra en las pocas dosis de la vacuna de Astrazeneca que llegaron este martes a Aragón. "Partimos de que esta semana Astrazeneca ha entregado menos dosis de lo previsto, y se está reorganizando todo para vacunar esta semana. Los primeros huecos que se han sacado para personas de entre 60 y 65 años se han llenado, pero volverán a abrirse más en los próximos días", afirman.

Entre 60 y 62 años, un colectivo muy numeroso

Por el momento, la consejería no da datos del número de pacientes que se han autocitado en las últimas 24 horas, si bien matizan que se trata de agendas diferentes: por un lado, la de los nacidos entre 1946-1948 -que se vacunan con Pfizer o Moderna-, a los que en principio no afectaría esta situación; y por otro, la de los nacidos entre 1959-1961 (que se vacunan con Astrazeneca). Según datos del INE, es precisamente este último el colectivo más numeroso: en Aragón hay más de 53.330 pacientes de entre 60 a 62 años, frente a los más de 37.000 aragoneses que están en la franja de edad de 73 a 75.

A ello se suma que se trata de un grupo de edad que puede estar más familiarizado con el uso de este sistema, frente a los mayores de 70 años, que pueden necesitar más ayuda.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería, Teresa Tolosana, confirma que los huecos que van abriendo "se llenan de un día para otro", aunque tienden a abrir agendas "casi de continuo", en función de las dosis que van llegando.

"Desde algunas asociaciones de barrio van a apoyar también la citación, y el hecho de que aumenten los puntos de ayuda para la autocita puede llevar consigo que esos huecos se llenen con más rapidez", apunta Tolosana.

En concreto, en el Centro de Salud del Arrabal, donde trabaja esta enfermera, se han abierto desde mediados de esta semana 50 huecos para vacunar a pacientes de entre 60 y 65 años, a los que se inyectará Astrazeneca.

"Las agendas hay que abrirlas con mucha prudencia, y solo se hace cuando se confirma que llegan esas dosis. Hasta que no confirmamos que disponemos de ellas, no podemos citar", reitera esta sanitaria, quien descarta por otra parte que haya influido en el cierre de agendas el parón de los envíos de la vacuna de Janssen.

Autocita para los nacidos entre 1946-1948

Por el contrario, en el caso de la vacunación a mayores de 73 a 75 años, los sanitarios detallan el problema que están encontrando para llenar agendas debido a la confusión que genera en los más longevos este sistema de autocita a través de internet.

"Estamos vacunando mucho más con Pfizer, pero si la gente no se autocita para completar agendas, tenemos que llamar nosotros"

"Hoy a las 8.00 hemos abierto agenda para este grupo de edad (los nacidos entre 1946-1948), y nos las vemos y nos las deseamos para llamar a gente y llenar agendas. El inconveniente de Pfizer es la vida de la vacuna. Si recibo 300 dosis tengo que administrarlas, porque si no estaríamos tirando el dinero a la basura", apunta el coordinador de enfermería Luis Miguel Alutiz, del Centro de Salud La Bombarda, quien reconoce que en estos momentos la disponibilidad de dosis de Pfizer es mucho mayor que la de Astrazeneca.

"Hoy hemos vacunado a 300 personas, y ayer por la tarde para completar agenda estábamos llamando para completar la de mañana, que son otras 280", confiesa. En el caso de Astrazeneca, este profesional subraya la imposibilidad que tienen de abrir más huecos hasta la llegada de nuevas dosis. "Se abrieron las agendas de los centros de salud en base a las reservas de Astrazeneca. No podemos abrir para más hasta que no lleguen porque el suministro de Astrazeneca está suspendido", concluye.