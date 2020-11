Hallan una cepa de gripe aviar en una granja de pavos del norte de Inglaterra

La Agencia Púbica Sanitaria (PHE) británica informó este domingo del hallazgo de una cepa del virus de la gripe aviar en una granja comercial de pavos en el condado de North Yorkshire, en el norte de Inglaterra. En un comunicado difundido esta fin de semana, la PHE precisó que el riesgo para la salud pública derivado de ese virus es "muy bajo" y puntualiza que "no supone ningún riesgo alimentario para los consumidores del Reino Unido".

La cepa viral H5N8 fue encontrada en una granja cercana a la localidad de Northallerton este sábado, tras lo que se determinó sacrificar a 10.500 aves a fin de frenar la propagación de la enfermedad. Las autoridades han establecido una zona temporal de control de 3 y 10 kilómetros para delimitar el área afectada y restringir el riesgo de transmisión del virus. En la nota, ese organismo también señaló que los productos que lleven ave de corral cocinados adecuadamente, incluyendo los huevos, son "seguros para el consumo".

La responsable de Veterinarios, Christine Middlemiss, confirmó en el citado comunicado el hallazgo del brote de gripe aviar "en la granja comercial para engordar pavos" de Northallerton y aseguró que "se han adoptado medidas inmediatas para limitar el riesgo de que la enfermedad se propague" y que "se sacrificarán todos los pavos que hay en la granja".

Hace pocos días en España también sonaron las alarmas porque la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente activó el protocolo de actuación en Cantabria ante la presencia de un caso aislado de gripe aviar hallado en un halcón peregrino localizado en el municipio de Noja. El laboratorio central de veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenidad (IAAP) H5N8, una cepa que no afecta al ser humano, es decir, no zoonósica, y que no se trasmite ni por el consumo de carne de ave ni de huevos, según informó el Gobierno de Cantabria.