Europa se blinda de noche para frenar el coronavirus

Alemania. Patrullas policiales alerta

"Se acabó la despreocupación y la fiesta", pero también el negocio, reconoce Stefan Lange, propietario de un bar hasta hace poco muy concurrido en el distrito berlinés de Neukölln. El barrio se ha convertido en uno de los dos grandes focos de infecciones de coronavirus en la capital alemana. La orden de cierre para todos los locales gastronómicos desde las 23.00 a las 06.00 horas que rige en las regiones de riesgo en Alemania "era de esperar" ante la creciente propagación del virus, señala Lange, que no oculta su preocupación por los problemas financieros de su local.

Hay quien, sin embargo, no respeta esa medida, que prohíbe también la venta y consumo de alcohol en la calle dentro de ese horario. Por ese motivo desde este fin de semana patrullan en Berlín un millar de policías con la única misión de controlar el cumplimiento de las normativas contra el coronavirus.

A un acuerdo para aplicar a rajatabla esas medidas llegaron el jueves el ministro federal del Interior, Horst Seehofer, y el senador de Interior de la capital alemana, Andreas Geisel. No solo para controlar la higiene y el cierre de los locales y el comportamiento de los clientes, sino también los contactos. Aunque un toque de queda es impensable en Alemania, donde es segura la intervención del Constitucional para tumbarlo, de noche están prohibidas las reuniones en la calle con personas ajenas al propio domicilio y solo se autorizan contactos directos en el exterior de un máximo de cinco personas de dos hogares distintos.