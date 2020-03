Atrapados en la India: "España se ha olvidado de la gente que está en Asia"

La zaragozana Stella Gómez, que volvió de la India hace apenas una semana, denuncia la situación en la que se encuentran miles de personas en el continente asiático por culpa de la pandemia y el miedo al contagio. "Hay muchas familias con niños y turistas encerradas allí sin ningún tipo de ayuda. La embajada no puede hacer mucho más que dar la información que ofrece y a los españoles se les está empezando a repudiar no dejándoles siquiera una habitación de hostal en la que quedarse", afirma esta aragonesa, que estuvo viajando por el país desde el mes de febrero y hasta que se extendió la epidemia. Ahora, pese a su regreso, mantiene contacto con decenas de españoles que permanecen allí atrapados por medio de un grupo de WhatsApp en el que están 161 personas. Por las noticias que le llegan de allí, asegura que la situación de muchas familias que no han podido regresar todavía merece ser contada, porque están "desesperados" por intentar volver a casa.

"España se está olvidado de la gente que se encuentra en Asia. La situación es realmente crítica, la gente que no ha podido salir de ahí es debido a que, tras la cancelación de muchos vuelos, no ha podido hacer frente a su traslado por dinero. Los vuelos que nos proporcionaban diferentes aerolíneas hasta Europa rondaban los 1.200 euros, aterrizando en lugares como Ámsterdam o París, pero sin garantizarnos poder volar a España posteriormente", cuenta.

Una imagen de Rishikesh (India), donde estuvo la zaragozana Stella Gómez. HA

Ella lo consiguió después de un viaje de tres días con diferentes escalas y el "miedo" a quedarse lejos de casa en varias ocasiones. "Buscando diferentes combinaciones encontramos por un precio razonable la combinación de Delhi-Mombai-Dubai-Manchester-Barcelona. Tuve muchos momentos de frustración al no sentirme arropada por la embajada y momentos de miedo al pensar que me podía quedar en tierra en algunos de los lugares a los que volaba, sobretodo en Manchester, donde estuvieron a punto de cancelar mi vuelo a Barcelona", relata esta joven, que intentó, pese a todo, "mantener la calma" y apoyarse en la esperanza y el deseo de volver a ver a los suyos para llevar lo mejor posible su regreso a casa.

Aunque el número de casos de coronavirus en India en relación a la densidad demográfica del país no es alto, Stella confiesa que pesa más el miedo al contagio, lo que muchas veces lleva a las autoridades a tomar medidas desesperadas. "Unos días antes de volverme a España fui al médico a pedir un medicamento y me dijeron de hacerme la prueba del coronavirus por ser española. Me cambiaron de hospital y me llevaron en ambulancia para hacerme el test. Al llegar allí estaban los enfermos por el suelo y había basura en todas partes. No presencié ninguna agresión, como he leído en otros medios, pero la atención sanitaria allí es muy diferente. A mí me dejaron sola en un hospital gigante sin prestarme ningún tipo de atención, y como todos me dirigían a otro lado me fui después de estar hora y media dando vueltas", añade esta zaragozana.

Ahora la situación se ha vuelto más complicada en las grandes ciudades como Nueva Delhi o Jaipur, tanto para la gente local como para los turistas. En varias de ellas denuncian que hay "escasez de alimentos" y menciona el caso de una familia con un hijo pequeño a los que no les quedaba mucha comida y buscaban desesperados una tienda abierta.

"La gente se está tomando muy en serio el confinamiento"

Por su parte, desde la oenegé Vicente Ferrer, que presta asistencia sanitaria y social a la infancia al sur de la India, explican que en todos los centros de la fundación empezaron a tomar medidas mucho antes de que se produjeran los primeros contagios en este país asiático. "La gente se está tomando muy en serio el confinamiento, aunque el escenario es muy impreciso. En estos momentos seguimos las instrucciones del Gobierno. Hemos suspendido las cirugías que no son urgentes y solo atendemos partos, los controles a mujeres embarazadas y las urgencias. Esto nos ayuda a descongestionar los hospitales", explica en una entrevista publicada este martes el doctor Yadamala Balasubbaiah, quien lidera junto a Anna Ferrer y Moncho Ferrer las acciones encaminadas a contener el coronavirus entre la población.

A juicio de este médico de la Fundación, la situación en las zonas rurales -al igual que ocurre en España- está más controlada que en las grandes ciudades. No obstante, "si finalmente el coronavirus se extiende en la India, será un reto muy complejo", reconoce. Por el momento, la propagación no está siendo tan rápida como en otros países, teniendo en cuenta la gran población que tiene India. "850 personas han dado positivo y el Covid-19 ha provocado 20 muertes hasta el 29 de marzo. Las próximas dos semanas son cruciales para la India", apostilla este doctor.

Por su parte, la representante aragonesa de esta oenegé asegura que han puesto a disposición del gobierno sus hospitales y centros sanitarios y que mantienen "colaboración directa con el gobierno para apoyar de forma activa" ante la pandemia. "La fundación Vicente Ferrer lleva 50 años prestando asistencia sociosanitaria en la zona y da cobertura a tres millones de personas con tres hospitales propios. Tiene mucho dispensario y trabaja en diferentes proyectos, pero ahora está volcada también en frenar el avance de la pandemia", destaca Marimar Jaso, al subrayar que si India no tiene muchos casos es gracias a que "se pusieron en alerta y en prevención mucho antes" de que se produjeran los primeros contagios.