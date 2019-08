Ni Dijsselbloem ni Georgieva obtienen apoyo suficiente para optar a la dirección del FMI

Ni el exministro holandés de Finanzas y expresidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem ni la actual consejera delegada del Banco Mundial, la búlgara Kristalina Georgieva, han obtenido la mayoría cualificada necesaria para convertirse en el candidato europeo para optar a la dirección del Fondo Monetario Internacional.

El candidato tenía que recabar el apoyo del 55 por ciento de los países --es decir 16 de 28 al menos--, que representaran al menos el 65 por ciento de la población, para obtener la mayoría cualificada, algo que no ha logrado ninguno aunque con todo "los resultados favorecen muy claramente a Kristalina Georgieva", ha explicado una fuente de la UE conocedora del proceso.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE aceptaron ayer la propuesta del ministro galo, Bruno Le Maire, encargado de coordinar las negociaciones en el seno de la UE con el objetivo de forjar una candidatura europea de consenso, de someter este viernes a votación por mayoría cualificada la elección del candidato europeo ante la falta de consenso entre los países para no alargar el proceso, aunque no todos los países estaban cómodos con la idea de votar, entre ellos Alemania, para no dar una imagen de división.

Francia propuso utilizar la regla de la mayoría cualificada en la UE "como un objetivo" y planteó este jueves recurrir al peso de voto que tienen los países en el FMI para elegir entre dos candidatos en caso de que contarán con un apoyo "similar", dejando claro que "ello no crearía un precedente".