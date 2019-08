Nadia Calviño se retira de la carrera por dirigir el FMI

El Gobierno ha retirado la candidatura de Nadia Calviño a dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de conseguir un consenso europeo, ha informado este viernes el Palacio de la Moncloa.

"El Gobierno apuesta por lograr un acuerdo europeo, sin que la ministra de Economía Nadia Calviño participe en la siguiente fase", han señalado las fuentes, recalcando que "España estará siempre dispuesta a promover el consenso entre los países de la UE para elegir una candidatura común".

Eso sí, han recalcado que "el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá trabajando para impulsar la gobernanza de los organismos internacionales y considera un honor que cualquiera de sus integrantes pueda ser considerado, ahora y en el futuro, como una garantía al más alto nivel para su funcionamiento".

Con la retirada de Calviño y tras la renuncia anunciada a última hora de este jueves del presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, los ministros de Finanzas de la UE deberán elegir al candidato europeo al cargo entre el exministro holandés de Finanzas y expresidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem, la consejera delegada del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, y el gobernador del Banco Central de Finlandia, Olli Rehn.

No obstante, según han informado fuentes diplomáticas a Europa Press, son el candidato holandés y la representante búlgara quienes se disputarán la candidatura europea para suceder a Christine Lagarde al frente del FMI.

"Será entre Jeroen Dijsselbloem y Kristalina Georgieva", han informado a Europa Press fuentes diplomáticas tras la primera ronda de votación.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE aceptaron este jueves la propuesta del ministro galo, Bruno Le Maire, encargado de coordinar las negociaciones en el seno de la UE con el objetivo de forjar una candidatura europea de consenso que mantenga la dirección del FMI bajo gobierno europeo, de someter este viernes a votación por mayoría cualificada la elección del candidato europeo ante la falta de consenso entre los países.

Dijsselbloem se había perfilado desde un primer momento como uno de los favoritos al contar con el apoyo de Alemania y Holanda, mientras que Georgieva recibiría el respaldo de Francia.

Por su parte, Reino Unido, que finalmente no presentó ningún candidato, ha expresado reservas sobre la votación de este viernes alegando que no hay prisas para tomar una decisión, toda vez que el plazo para presentar candidaturas al puesto de director gerente del FMI no finalizará hasta el próximo 6 de septiembre, según han explicado fuentes diplomáticas a Europa Press.

"Tienen un nuevo Gobierno. No han tenido tiempo. Esto no es su prioridad", han explicado a Europa Press las fuentes consultadas.

El exministro de Finanzas de Reino Unido George Osborne, había mostrado su interés en el cargo, según la prensa británica, a pesar de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, había sonado como candidato natural.

A pesar de no haber presentado ningún nombre a la votación de la UE este viernes, Londres aún tendría por delante un mes para presentar un candidato del Reino Unido a la dirección del FMI, puesto que el plazo formal de recepción de candidaturas se cierra el próximo 6 de septiembre, aunque sin el respaldo de la UE este debería obtener el apoyo de EEUU y los países emergentes.