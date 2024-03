"El proyecto: ser un jeta". El zasca de un chef a un 'influencer' que quería cenar por la cara

Hay quien cree que por tener un abultado número de seguidores en las redes sociales (sean o no reales) puede ofrecer con todo el descaro sus "servicios" (publicidad) a cambio del trabajo de los demás. Es como hacer un 'simpa' de forma "elegante". Es el caso del 'influencer' que ofreció el pasado sábado al chef de un reputado restaurante madrileño hacerle un vídeo a cambio de cenar él y otros dos miembros de su equipo.

La propuesta rezaba así: "Hola a todo el equipo de Le Bistroman! Apasionados por los viajes y por compartir en las redes sociales, estamos a punto de llevar a cabo un proyecto ambicioso: ¡recorrer España sin gastar ni un euro! Para enriquecer esta aventura y ofrecer a mi comunidad una experiencia auténtica, me gustaría incluir su restaurante en mi itinerario. Esta noche llegamos a Madrid, somos tres, mi camerógrafo, mi colaborar y yo. Tengo 300.000 seguidores en tiktok, 45.000 en Instagran y 10.000 en Youtube. A cambio de su invitación, me comprometo a grabar un vídeo cautivador en TikTok y YouTube, destacando su establecimienot y la experiencia culinaria única que ofrecen. Muchas gracias por su respuesta". Y aclaraba a continuación: 'De plus nous sommes français', (Además somos franceses).

La respuesta del cocinero Stéphane del Río, dueño de Bistroman Atelier, fue rápida: "¡Hola! ¿Y no se te ha ocurrido ponerte a trabajar?". A lo que el francés contesta: "Lo siento, no entiendo".

El chef Del Río, agrónomo de formación que descubrió su pasión por la cocina y ha crecido entre fogones con chef de tres estrellas Michelin, acompaña el hilo de X con este encabezamiento: "El proyecto: ser un jeta. Escribir un sábado a las 14:00 para que le demos de cenar gratis. ¡¡Claro que sí, campeón!!".

El proyecto: ser un jeta. Escribir un sábado a las 14:00 para que le demos de cenar gratis. Claro que sí, campeón!! pic.twitter.com/IrrvJXjvqk — Stéphane del Rio (@StephanedelRio) March 24, 2024

Le Bistroman Atelier está considerado como uno de los mejores exponentes de la cocina francesa en Madrid. El menú degustación francés que ofrece para dos personas consta de dos aperitivos, siete entrantes y un postre por 220 euros en total.