La hamburguesa de Zaragoza que está dando la vuelta a España

The Champions Burger se considera el evento de hamburguesas más importante de España. Semana a semana recorre un total de 16 ciudades de todo el país, mostrando las propuestas más relevantes. Zaragoza también está presente en este certamen, que ha comenzado en Murcia y se alargará hasta el mes de noviembre.

GrajamBell se llama la única hamburguesa aragonesa que está dando la vuelta a la Península y Álex Viñal es su creador. Nació al calor de Nola Smoke, la hamburguesería de la calle de Francisco Vitoria. "Es muy satisfactorio y duro al mismo tiempo", confiesa Viñal.

"Soy el primero que pone el listón muy alto y las expectativas tienen que ser muy buenas", añade. "Hay que transmitir un buen sabor de boca en la gente que no te conoce y dejar muy alto el pabellón, tanto del Nola Smoke como de nuestra ciudad", se anima Álex.

"En toda hamburguesa hay una clave de acidez y para poder trabajarla hemos querido hacer unos encurtidos propios caseros"

GrajamBell se compone de un pan brioche ahumado y la protagonista es una hamburguesa de 200 gramos de carne de vaca madurada de Discarlux. "En toda hamburguesa hay una clave de acidez y para poder trabajarla hemos querido hacer unos encurtidos propios caseros - pepinillo y cebolla-, cuyo sabor equilibran la receta", explica Viñal. Esta apuesta es "un punto diferenciador" respecto al resto de propuestas. También se incluyen dos tipos de quesos: curado y Edam. Además, tiene una salsa de ibérico que también elaboran de forma artesanal, polvo de chile y 'topping' de los cereales Golden Grahams.

Viñal está muy implicado en todos los detalles de la hamburguesa, con cierta inspiración británica. Es una hamburguesa que está "llamada al disfrute", a la expresión que "corra la voz" en un claro homenaje a Graham Bell, el inventor del teléfono.

"Parece que solo es una hamburguesa, pero detrás hay un trabajo enorme que tarde o temprano será recompensado para todos", confía Álex. Con esta hamburguesa ya se han posicionado entre los más buscados de la cita. "Dicen que somos la revelación de la The Champions Burger, que nadie le había prestado tanto cariño a los encurtidos –indica Viñal-. Tanto por la hamburguesa como por el autobús". Y es que la gastroneta ha dado el estirón y se ha convertido en un bus de dos plantas.

"En Murcia no nos conocía nadie, pero la historia ya está cambiando", celebra desde la ciudad, que ahora viven el ecuador del evento. De allí viajarán a Córdoba, después Alicante, a la que le seguirá Zaragoza, que tendrá lugar en el recinto de la Expo de 2008. A continuación, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. En The Champions Burger también está Jenkins, Tokio, The Fitzgerald, Soul, La Muralla, Moflete, el Tarantin Chiflado y hasta quince enseñas más que están de gira y que serán evaluadas por un jurado popular.

Viñal concluye diciendo que está "muy satisfecho" con el resultado final y con nervios ante el comienzo de esta gira. Para él, "la participación de Nola Smoke trasciende a lo particular para convertirnos en los representantes de Zaragoza y Aragón entre las mejores marcas del territorio nacional y eso es una responsabilidad y un orgullo".

