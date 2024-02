Los secretos de la mejor cafetería de Aragón

La Magdalena despierta al aroma del café de Acho Coffee. Se encuentra en una esquina de este barrio de Zaragoza y esta semana entró en el olimpo de la lista ‘The Best Coffee Shops’ -‘Las mejores cafeterías’-. Proclamada por el CoffeFest, que se celebró en Madrid. Es la única aragonesa de esta clasificación. Por lo general, son establecimientos de especialidad, pero también se encuentran hoteles y restaurantes con experiencias de "café únicas".

Abrió hace tan solo cinco meses y el boca a boca ha colocado este local de la calle de Heroísmo en uno de los lugares de culto del café de la ciudad. "Es una alegría porque se demuestra que Zaragoza es una capital donde esta bebida está fuerte", agradece José Manuel Durán.

Este extremeño también refleja su felicidad a nivel personal, ya que Acho era "un sueño" para él. "Siempre había tenido la idea de tener la cafetería y estoy muy contento, la aceptación ha sido muy buena y los vecinos nos comentan que echaban en falta una cafetería como esta", valora.

José Manuel confiesa que siente "pasión" por esta bebida y lo demuestra cuando explica a los clientes el tipo de café que les sirve. "Con toda la humildad del mundo, intenta dar a la gente una alternativa al expreso o al café con leche -señala-. Además, me gusta transmitir tanto mi personalidad como mis gustos y también las conversaciones que ofrezco para sensibilizar por el producto".

"Lo bueno del café de especialidad es que tienes una receta para cada momento del día", defiende Durán. Por ejemplo, en su caso, estrena el día con un café con leche, luego prefiere el de filtro, se decanta por un expreso después de comer y por la tarde prueba una opción con leche.

"Me gusta que, cuando una persona sale, se vaya con la idea de que no solo es un lugar donde se va a tomar algo, sino que se sienta como en casa y que me reconozcan como un amigo"

Además del producto, entrar en Acho Coffee ya es una experiencia en sí. "Me gusta que, cuando una persona sale, se vaya con la idea de que no solo es un lugar donde se va a tomar algo, sino que se sienta como en casa y que me reconozcan como un amigo", indica Durán. Todo ello, acompañado de un cuidado ambiente, donde todo está pensado, desde la decoración a la música que acompaña el aroma.

El café que se sirve. "Puedes tener el mejor café del mundo, pero si no se trata bien de nada sirve", considera Adrián Pérez, de Pam Coffee, el tostadero con el que trabaja Acho Coffee. Pérez es un canario que estudió Audiovisuales, pero comenzó a trabajar como barista en una cafetería de especialidad de Madrid, ciudad donde estuvo dos años. Después, la vida le llevó a trabajar en un tostadero de Zaragoza y hace un año decidió emprender por su cuenta.

"Normalmente el tostador elige el café en verde y lo vende a las cafeterías, pero en el caso de Acho nos sentamos y analizamos el producto desde el principio, su trazabilidad...", explica Adrián Pérez, con la esperanza de que, más allá de las cafeterías, el público general consuma café de especialidad en casa.

Por este tostadero del barrio de la Romareda ha pasado materia prima de El Salvador, Bolivia, Etiopía o Kenia, pero Adrián muestra predilección por el de Colombia. "Tenemos nueve cafés en carta y siete de ellos son colombianos -menciona-. Los rumores sobre la calidad del café de Colombia son ciertos y yo los confirmo".

¿Cómo debe ser un café para que sea bueno? Adrián responde que debe ser una bebida dulce de por sí, sin añadir azúcar. Él contacta con importadores y le mandan muestras de 50 o 100 gramos, que tuestan. "Si nos encaja por precio, calidad y propiedades organolépticas, pedimos el saco -explica-. Y, después, ya lo pasamos por una tostadora eléctrica de un kilo con la que controlamos la velocidad del tueste, la temperatura y el aire que entra".

Esta es parte del ‘duende’ que hechiza de aroma a café las mañanas y tardes de La Magdalena.

