Viñarroz, el primer festival de vino y arroz de Aragón

Bodegas San Valero anuncia un nuevo festival gastronómico en la provincia de Zaragoza: ‘Viñarroz’, con dos ingredientes principales, el arroz y sus vinos jóvenes Particular. Durante todo el mes de marzo, se podrán probar los mejores arroces de Zaragoza junto a los vinos Particular Garnacha, Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría y Particular Garnacha Rosé.

El plazo de inscripción para los establecimientos participantes finaliza el 15 de febrero y se realiza a través de la página web de Bodegas San Valero o a través de sus distribuidores oficiales. En www.sanvalero.com se pueden consultar ya las bases con toda la información del evento.

Los participantes deberán ofrecer un arroz en formato libre (desde lo más tradicional: caldoso, paella, de especialidad o en forma de sushi, poke, croquetas o incluso tapas…) acompañado de una botella de Bodegas San Valero, a elegir entre Particular Garnacha, Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría o Particular Garnacha Rosé y un precio cerrado. Desde la organización se recomienda realizar una oferta diferente a la que se ofrece habitualmente en el establecimiento, con el objetivo de atraer al público interesado o captar nuevos clientes.

El Festival ‘Viñarroz’ busca ofrecer una experiencia gastronómica única en la que el arroz y el vino se fusionen, destacando lo mejor de la cocina local y los vinos jóvenes de Bodegas San Valero.

Esta propuesta gastronómica llega después del éxito del Mes del Chuletón, organizado también por Bodegas San Valero, un evento al que se sumaron 58 establecimientos, que durante todo octubre vendieron cientos de chuletones acompañados de vino 8.0.1.

Sobre Bodega San Valero

Bodegas San Valero, líder en la D.O.P Cariñena, nace de la ilusión de los 66 agricultores que en 1944 decidieron unir sus esfuerzos y crearon una bodega que hoy aglutina a más de 500 profesionales de la vid y el vino. Situada en el corazón de una de las más históricas denominaciones de origen de España, es el resultado de la fusión del conocimiento ancestral con las nuevas aportaciones de I+D+i en el sector vitivinícola.

Esta empresa lleva más de 75 años ofreciendo vinos de alta calidad, por lo que su trabajo ha sido reconocido por los galardones más importantes del sector tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente apuesta por una nueva generación de viticultores que ostenten la misma pasión por la tierra que sus antecesores, pero con una perspectiva más creativa e innovadora.

Hace más de 30 años que inició la exportación de sus vinos al mercado internacional y actualmente vende más de ocho millones de litros al año en más de 35 países. Ofrece 45 marcas comerciales distintas, entre las que caben destacar las más tradicionales formadas por Monte Ducay, Don Mendo y Marqués de Tosos, y las más actuales formadas por 8.0.1, Julietta y Particular.