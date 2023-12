El restaurante de Teruel que se esconde entre los paisajes rojizos de rodeno

Existe un restaurante en la provincia de Teruel que se esconde en los paisajes rojizos del Rodeno y sorprende con su propuesta gastronómica tradicional, con alimentos de temporada y con una calidad excepcional. Los Poyales, en la localidad de Ródenas, emerge como un destino gastronómico que despierta todos los sentidos en medio de la inmensidad de rocas rojizas y a tan solo a 10 minutos del famoso castillo rojo de Peracense.

Los espectaculares paisajes del Rodeno son la esencia de la región, donde los tonos ocres y rojizos de sus formaciones rocosas capturan la imaginación. Las icónicas formaciones geológicas ofrecen un espectáculo visual único, con sus torres y paredes rocosas que se elevan majestuosamente, creando un escenario natural que evoca admiración y asombro.

En medio de todo eso, uno de los restaurantes mejor valorados de la provincia deleita a sus clientes con platos "especializados en cocina mediterránea, con productos de temporada y de la zona e, incluso, con opciones vegetarianas", tal y como explican en la página web "Así es Aragón".

Restaurante Los Poyales de Ródenas en Teruel

En este rincón especial se encuentra el restaurante Los Poyales de Ródenas, un verdadero tesoro gastronómico en medio de la naturaleza. Este restaurante, fiel a la esencia de la región, combina la cocina tradicional con toques innovadores, ofreciendo una experiencia culinaria única que complementa la grandeza del entorno. Chuletones a la brasa, arroces melosos, tapas tradicionales y postres caseros.

"Es uno de los restaurantes de Teruel donde me he comido la mejor tarta de queso, porque la elaboran con el propio queso de Ródenas, cuya quesería está también el pueblo", explica la joven Carmen Sánchez. Otros, como Miguel Hernández, destacan la carne a la brasa: "un chuletón que me dejó sin palabras".

Qué ver en Rodenas

La iglesia de Santa Catalina de esta localidad se terminó en 1588, de la cual destaca el artesonado en piedra de las capillas, así como su púlpito en hierro forjado. En su interior, destaca el retablo de San Juan y Santa Catalina. Cerca de la Casa del Olmo se conservan dos capillas gótico-tempranas de la antigua iglesia.

El paisaje rojizo de rodeno llega hasta el pueblo, ya que Ródenas presenta una perfecta simbiosis entre la piedra de rodeno utilizada para construir sus casas y el entorno que las rodea. Y, sin duda, una de las mejores representaciones de estas piedras de rodeno que muestran figuras son Peña Grande y Peña Chica.