Día Internacional del 'Cupcake': dónde comer los mejores de Zaragoza

En los últimos años, los 'cupcakes' se han convertido en uno de los postres más famosos en todo el mundo. Tanto que ya tienen incluso su día internacional, el 15 de diciembre. Los hay de todos los sabores y colores, y son el complemento perfecto para el café. Además, cualquiera puede prepararlos en casa porque son muy fáciles de hacer: son, literalmente, "pasteles de taza" en formato individual, por lo que no requieren demasiada elaboración. No obstante, no hay nada como los elaborados por profesionales de la repostería, por lo que te dejamos algunas de las mejores pastelerías y cafeterías de Zaragoza en las que probar deliciosos 'cupcakes'.

Aunque suelen confundirse con las magdalenas, hay dos diferencias claras entre ambos postres: los 'cupcakes' se elaboran con mantequilla, se decoran y pueden ir rellenos, mientras que las magdalenas se preparan con aceite y no suelen decorarse ni van rellenas.

Pastelerías y cafeterías de Zaragoza para celebrar el Día Internacional del 'Cupcake'

Puedes encargarlos para llevar (algunos incluso personalizados) o, si prefieres, también puedes tomarlos allí en muchos de estos establecimientos, estas son algunas opciones para disfrutar de un buen 'cupcake' en Zaragoza.