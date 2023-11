"Desde el minuto uno empezamos a trabajar como si Canfranc Express tuviera una estrella Michelin"

"Estoy muy feliz porque para alguien que ha nacido aquí, en Canfranc, y que siempre que ha ido fuera, ha tenido Canfranc en la boca y ha dicho que esta estación es mágica, que te reconozcan en tu casa con una estrella Michelin es algo muy bonito y especial". Así valoró este miércoles Eduardo Salanova el galardón concedido por la prestigiosa guía francesa al restaurante Canfranc Express que lidera junto a su socia y directora de sala, Ana Acín.

Recién llegados de la gala celebrada el martes en Barcelona, posaron por primera vez con la codiciada estrella en la chaquetilla y el muñeco Bibendum dentro del emblemático vagón restaurante del Royal Hideaway Hotel de Canfranc Estación, que regenta la cadena Barceló.

Una estrella que les ha llegado en un tiempo récord ya que abrieron hace tan solo cinco meses. Ambos creen que los inspectores de Michelin han tenido en cuenta su bagaje profesional y la estrella que ya lucían en el Espacio N de La Venta del Sotón, en Esquedas. "Hemos trasladado ese mismo concepto aquí", destaca el chef, quien no obstante reconoce estar sorprendido por la rapidez con la que ha llegado a Canfranc. "No trabajas esperando que vaya a ser tu año, pero es verdad que desde que abrimos y desde el minuto uno trabajamos como si tuviéramos una estrella, y aunque no hubiera llegado hubiéramos seguido trabajando de la misma manera», asegura.

Recetas tradicionales aragonesas "caídas en el olvido"

En su opinión, las claves para haber logrado este éxito son, por un lado, la experiencia "mágica" que ofrece Canfranc Express ofrece a los comensales invitándoles a conocer la estación a través de un recorrido que finaliza con una degustación gastronómica dentro de un vagón, algo diferencial y que sorprende. Y, por otro, la cocina, que intenta poner en valor las recetas tradicionales aragonesas "que habían caído un poquito en el olvido", además de reivindicar el producto local.

Así lo llevan haciendo desde 2018, primero en Espacio N y ahora en Canfranc, donde han incorporado otra "pata" al proceso creativo que para ellos era muy importante, la historia de la propia estación. «Al final lo que hacemos es rememorar lo que supuso para este valle desde antes de 1900 que esta estación se instalara aquí a través de recetas antiguas aragonesas y productos aragonés", recalcan.

Desde que abrieron, han atraído a clientes de Canfranc "de toda la vida" y del resto de Aragón y de España y, al ser un hotel de lujo de 5 estrellas, también a ingleses, alemanes y franceses "que han venido atraídos por los reportajes que se han realizado de la historia de la estación".

Vagón restaurante del Canfranc Express. Javier Navarro

A partir de ahora, quien quiera conocer esta propuesta tendrá que tener paciencia porque nada más conocerse la noticia de la estrella Michelin, se han disparado las reservas. "Una de las grandes ventajas o premios que tiene la estrella es que desde que te la conceden, empiezan a entrar muchas reservas, algo bueno para el restaurante, el hotel, Canfranc y todo el valle, porque la gente que viene se mueve por toda la zona", destaca Salanova. Hay que tener en cuenta que es una experiencia muy exclusiva, con muy pocas mesas y comensales (12 a la vez como máximo), "porque queríamos hacer algo único y especial".

El precio del menú son 170 euros más el maridaje. "Está dentro del ticket medio de un restaurante de alta gastronomía. Ofrecemos producto aragonés de pequeños productores y también de la zona francesa, porque nuestra filosofía es que al igual que esta estación supuso en 1928 la apertura a Francia por nuestra zona, nosotros cuando empezamos a diseñar el proceso creativo de lo que íbamos a hacer aquí entendíamos que Francia iba a tener mucho protagonismo", señalan.

El segundo vagón, muy pronto

Además, pronto llegará otra novedad: la apertura de un vagón restaurante de 1928. En este caso serán menús degustación "más cortos" ya que solo ofrecerá cenas. "Ana, Eloy, que es el jefe de cocina que se encarga de este vagón, y yo buscamos enseñar a los clientes una unión entre la cocina francesa y española de nuestra zona", adelanta Salanova.

En este caso, la idea es proponer a los comensales un viaje imaginario entre Canfranc y París, mientras conocen la gastronomía de esta ruta. "Van a encontrar recetas aragonesas con productos francesas o recetas muy típicas francesas con producto aragonés", concluye el chef.

Espacio N cierra temporalmente

El Espacio N de La Venta del Sotón (Esquedas), que el pasado martes perdió la estrella Michelin lograda hace tres años, se encuentra cerrado temporalmente. Ana Acín y Eduardo Salanova decidieron trasladar el mismo concepto gastronómico que tanto éxito les dio a Canfranc y en eso están centrados actualmente. "No nos podemos dividir y hay que volcarse los siete días de la semana las 24 horas del día, por lo que entendimos que había que dar este paso", explica Salanova.

En estas situaciones, cuando un restaurante cierra temporalmente, como ha ocurrido con otros de importantes chefs, pierden la estrella directamente, "pero no quiere decir nada", afirma. "Ahora estamos centrados en Canfranc y con mucha ilusión en este proyecto, no solo en Canfranc Express, sino como directores gastronómicos del restaurante del hotel que se llama Internacional como el antiguo hotel que había dentro de la estación, y de la próxima apertura del vagón de 1928. Aquí tenemos mucho trabajo", asegura Salanova. Mientras tanto, la Venta del Sotón sí continúa su actividad normal.