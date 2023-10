Baking San Francisco, las grandes galletas que encandilan en Zaragoza

Elegir una galleta entre casi una veintena de sabores no resulta fácil. Solo hay que estar unos minutos en Baking San Francisco para comprobarlo. Los ojos recorren el mostrador de un lado a otro hasta que se encuentra la deseada. Esta tienda de galletas y de café abrió sus puertas hace poco más de un mes en el entorno universitario de Zaragoza y la acogida por parte del público "ha sido una locura".

En la actualidad venderán unas 400 galletas diarias, cuenta Ariel Manuppella, mientras Diana Kerestegian no cesa de amasar, sacar bandejas del horno, decorarlas, disponerlas en el mostrador… "Nosotros hacemos todo, absolutamente todo", recalca Ariel. "Muchas veces ven que no queda el sabor que desean en el mostrador, pero esperan porque sale el olor de obrador", añade desde el pequeño local del paseo Fernando el Católico.

Ariel Manuppella y Diana Kerestegian, en Baking San Francisco. Montañés

Ofrecen casi una veintena de sabores. De Choco Chips, Oreo, Nutella, Marshmallows, cacahuete y pretzel, zanahoria, Toblerone, M&M’s, Lotus, manzana y canela, red velvet o pistacho, entre otras. Una de las que más llama la atención es la galleta de chocolate con frambuesa, cacahuete y bacon, que se remata con una pipeta de jarabe de Maple. Además, está la opción vegana, tanto clásica como de cacao o matcha. Oscilan entre los 2 y 4 euros.

El abuelo de Manuppella era pastelero, pero fue Kerestegian, su mujer, quien continuó con el legado familiar. Ella trabajaba en el sector de la moda, en la producción de desfiles en Sudamérica, pero su "pasión" era la pastelería. Estudió la disciplina en su país natal, en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) de Buenos Aires, y siguió con la formación en Estados Unidos, Australia e Inglaterra, donde adquirió conocimientos de la pastelería francesa y alemana. Hacía galletas y las probaban sus familiares y amigos. Después comenzó a venderlas a particulares y en establecimientos argentinos y también trabajó en cafeterías.

Hace 7 meses, España se cruzó en su camino "de forma inesperada" y llegaron a Zaragoza, donde ya residía un amigo de la pareja. "Veníamos con la idea de abrir un negocio como este, que en otras ciudades ya ha adquirido mucha fama", señala Manuppella, que pone como ejemplo Madrid, Barcelona, Nueva York y urbes mexicanas.

"Me pones una de Lotus, como todos los días", pide una joven en el mostrador. Esto delata que ya han conseguido una clientela fija en los pocos días que llevan abiertos. "Vienen muchos universitarios y familias con niños pequeños", analiza el propietario.

Tartas de queso de Baking San Francisco de Zaragoza. Montañés

Pero no todo son galletas en Baking San Francisco, además ofrecen 'new york rolls' o brownies de sabores –de Kinder Bueno, Pistacho, Oreo…-. "Nuestras 'cheesecake' también tienen muchos seguidores, las tenemos de lima, pistacho, frutos rojos...", enumera Ariel. Para acompañar cualquiera de estas dulces propuestas se puede optar por el café de especialidad del tostadero zaragozano One Cup Coffee Roasters, té matcha o tai.

