La oscense Izarbe Pesquer, a las puertas de entrar en 'Masterchef11': "El miedo me la jugó"

"El miedo y la inseguridad me la jugaron". Así ha valorado Izarbe Pesquer su experiencia en 'Masterchef11'. Esta oscense de 29 años nacida en la Almunia de San Juan, cerca de Barbastro, se quedó a las puertas de entrar en el concurso.

Se jugó su pase en una repesca final junto a David, el concursante que había perdido la última prueba de eliminación del séptimo programa, y otra aspirante, Manuela, que como ella recibieron uno de los siete delantales negros que se repartieron en el estreno de esta nueva temporada para optar a una plaza en las siguientes entregas.

Hubiera sido la segunda aragonesa de esta edición ya que en ella continúa adelante Eneko Fernández, un zaragozano de 38 años y exfutbolista profesional. Jugó 11 años en las categorías inferiores del Real Zaragoza y luego en otros equipos como el Sabadell o el filial del FC Barcelona, donde se vio obligado a poner fin a su carrera por las continuas lesiones de rodilla. Ahora trabaja en una boutique de una conocida marca de café, aunque también ha hecho trabajos puntuales como modelo y busca conseguir su hueco definitivo en el mundo de la gastronomía. En el programa de este lunes se salvó incluso de tener que enfrentarse a la prueba de eliminación, que vio desde lo alto de las escaleras con su delantal blanco.

Izarbe Pesquer se apuntó al casting de 'Masterchef11' por su abuela. "Cocinaba muy bien y todo lo que sé es gracias a ella. El año pasado falleció y ella siempre me decía que me tenía que apuntar porque éramos muy fans del programa. Al poco de morirse, me llegó un anuncio de que se había abierto el casting y decidí echar la solicitud. Luego ya fui pasando fases casi sin darme cuenta porque todo fue muy rápido. Y cuando me quise dar cuenta estaba ya en Madrid con los 60 últimos aspirantes", explica.

Esta joven pidió una excedencia como encargada en una tienda de lencería después de recibir el delantal negro para hacer cursos de cocina y mejorar su formación. Entró al concurso en la recta final del séptimo programa, cuando los jueces decidieron darle una segunda oportunidad en un nuevo cocinado a David, tras quedar último clasificado en la prueba de elaboración de una tarta Alaska. "Vengo a por todas. He dejado mi trabajo para poder estudiar cocina estos días atrás y dedicarme en cuerpo y alma a esto", señaló en su presentación.

Sin embargo, no tuvo suerte con el reto ya que era de repostería, su "punto flaco", como admitió. Y es que tuvo que preparar una clásica tarta al whisky que nunca hacía hecho y se notó. De hecho, ella misma le puso el nombre de 'Desastre total' al presentarla ante el jurado. Sin embargo, desde entonces ya se ha quitado esa espina haciendo en su propia casa esta misma tarta "porque no iba a dormir tranquila si no conseguía hacerla sin esos nervios que tenía en el programa y por supuesto con la receta delante porque mi cabeza y la repostería no se llevan bien; y estaba bastante más rica".

Izarbe Persquer, presentando su tarta al whisky al jurado de 'Masterchef11'. RTVE

En su valoración final, Izarbe Pesquer manifestó sentirse "aliviada por al final he tomado el camino que me gusta, pero también decepcionada por no haber dado la talla aquí". Pese a todo, hace un balance muy positivo de la experiencia "porque conoces a gente muy interesante y aprendes mucho por el camino".

Tras su efímero paso por 'Masterchef', recibió un "golpe de realidad" que le ha servido para "aclarar de verdad que el camino de la cocina me llena muchísimo y ahora estoy a tope con cursos y formándome todo lo que me da el tiempo". Además, en su perfil de Instagram comparte recetas.