Tik Tak House le da la bienvenida a un nuevo tiempo apostando por innovar

La famosa casa de piedra del número 43 la calle San Miguel de Zaragoza acaba de celebrar su segundo aniversario como Tik Tak House, un espacio donde se venden hamburguesas muy alejadas del concepto ´fast food`.

Para Neli Meloiu, Ángel Lou y su hija Fabiana Meloiu, esta fiesta de celebración ha sido como “el punto de partida de un nuevo tiempo hacia el que nos dirigimos con mucha ilusión después de haber pasado dos años realmente malos”.

El local lo cogieron antes de la pandemia y cuando tenían todo preparado para abrir, tras una importante reforma, llegó el encierro. “No pudimos empezar a trabajar hasta el otoño de 2020 con todas las complicaciones que había entonces y los cierres y aperturas que se fueron sucediendo”, comenta Neli.

Chips de boniato, yuca, plátano verde y patatas. A. T.

Pero las dificultades no terminaron ahí. El año pasado, cuando Tik Tak House ya había cogido velocidad de crucero, llegó el anuncio de las obras de la calle San Miguel. Y lo que pasa casi siempre: se alargaron demasiado en el tiempo, tanto como para que este verano tomasen la decisión de no abrir “porque no pasaba nadie por la calle; era un auténtico laberinto”, recuerda Fabiana.

“Los momentos de crisis también son de oportunidades”. Este es su lema. Fabiana ejerce de portavoz, guía e ideóloga del proyecto, y su pujanza se plasmó claramente en la fiesta de aniversario. Congregó a amigos y buenos clientes, les animó a llevar alguna prenda roja y vistió de novedades el encuentro en Tik Tak House.

Los propietarios de Tik Tak House, en el exterior de la casa de piedra. A. T.

No es algo nuevo en la trayectoria de este establecimiento, donde la innovación y la búsqueda de sorpresas son una constante. Por ejemplo, inventando salsas para sus hamburguesas o renovando el catálogo de 'urgers' en la forma y en el fondo.

Durante la fiesta, por ejemplo, se probaron algunas novedades. Para empezar, la cestorra, cargada de adictivas 'chips' de boniato, yuca, plátano verde y patatas acompañadas de dos salsas caseras: mexicana y de queso con piña.

También se degustó una hamburguesa muy diferente. Crunchy chicken se llama. Es de pollo de corral rebozado en frutos secos con salsa de queso scamorza, tomate, lechuga y mayonesa casera de curry.

Fabiana Meloiu muestra la tarta de Galletas Dinosaurus del aniversario. Alejandro Toquero

En cuanto al postre, la novedad llegó de la mano de las famosas Galletas Dinosaurus. Son las protagonistas de una tarta que se suma al amplio catálogo de Tik Tak House. Van acompañadas de crema pastelera.

Los muy lamineros están de enhorabuena en este establecimiento, porque esta apuesta por las tartas no deja de crecer y resulta muy visible en la vitrina de la barra. También las hay de queso, tiramisú, Kinder Bueno, Oreo, Kit-Kat, Galletas Lotus…

No es tan reciente, pero el Brunchger (12,90 euros) de los domingos (de 11.30 a 13.00) da mucho juego. Es un almuerzo potente que difícilmente admite una comida posterior. Además de una mini burger, incluye croquetón de la abuela, tortilla de patatas, cheese cake, fruta fresca, una copa de mimosa y café.

En la fiesta también se degustaron tacos de pulled porc. A. T.

Pero el ánimo emprendedor de Fabiana hace que siempre esté pensando en recetas con un punto diferente, como la foundeu de alitas de pollo de corral con salsa barbacoa. La cazuelita de queso se derrite en la mesa con un soplete de cocina y ya solo queda embadurnar la carne con el queso.

En definitiva, un ejercicio divertido y sabroso, como los propietarios de Tik Tak House esperan que sea el tiempo que está por venir tras dos años de difícil andadura.