Mousse de chocolate y frutos rojos: el snack cero azúcar para no romper la dieta

Es difícil decirle 'no' a un dulce. En cualquier versión y con cualquier ingrediente, existen postres para todos los paladares y gustos, incluso para aquellos que prefieren lo salado. Sin embargo, no es tan fácil disfrutar de ellos cuando se intenta seguir una dieta deportiva o una nutrición, simplemente, sana. Las altas cantidades de azúcar y mantequillas o margarinas que contienen estas recetas, y que suelen ser la base de ellas, hacen que los dulces no sean especialmente dietéticos.

Pero que no cunda el pánico: hay versiones saludables perfectamente encajables en cualquier dieta saludable. Reduciendo las cantidades de azúcar o eliminándolas y sustituyendo unos ingredientes por otros más naturales se pueden obtener resultados verdaderamente deliciosos.

Un ejemplo de ello es esta mousse de chocolate y frutos rojos que propone hoy el dietista y nutricionista Nano Alútiz. La receta es sorprendentemente fácil de hacer y muy (pero que muy) sabrosa. Ideal para quitarse el antojo de chocolate sin remordimientos.

Para realizar esta mousse se necesitan tres huevos, un plátano, tres cucharadas de crema de coco, una cucharadita y media de cacao puro o 100%, una cucharada de harina de avena, almendra o coco según el gusto; frutos rojos (sirven congelados) y mantequilla o crema de almendras.

Las instrucciones son las siguientes:

Batimos todos los ingredientes con una batidora a potencia media/alta: huevos, plátano, crema de coco, cacao y harina de avena.

Parar de batir cuando nos guste la textura de la mezcla, según queramos que quede más líquida o más espesa.

Servir en un bol y dejar enfriar en la nevera.

Añadir el topping de frutos rojos congelados y la mantequilla de almendras por encima del mousse.

En el caso de tener dudas sobre la elaboración, se puede consultar la vídeo-receta de Nano en su perfil de Instagram. Solo queda ponerse manos a la masa, esperar a que enfríe... ¡y disfrutar!

