Sers Singular, la mejor cara de la uva parraleta

En un mundo tan globalizado como el que nos toca vivir, los proyectos genuninos y originales tienen un valor añadido que no todos saben apreciar ni están dispuestos a pagar aunque el precio sea de lo más razonable.

Estos dos vinos que traemos hoy a la mesa de cata son algo diferente, por ejemplo; se elaboran en Sers, una pequeña bodega familiar de la D. O. Somontano, ubicada en Cofita. Es una bodega que dispone de casa rural, Casa Canales, y que está gestionada por los propietarios al pie de la viña y de la zona de elaboración. De allí salen seis referencias en las que prima ese carácter original.

Sers Blanqué 2018. Sers

El Sers Blanqué está elaborado con uvas de chardonnay y tiene un breve paso por barrica. El de la añada 2019 destaca por su complejidad aromática: flores blancas como el azahar, cítricos, hierbas aromáticas, frutas con hueso o melón son algunas de las referencias que ofrece esta uva internacional en esta zona bañada por el río Cinca.

En la boca es largo y exhibe una rica acidez que contrarresta la sensación que pudieran demostrar sus 14 grados de graduación alcohólica. El precio de cada botella es de 8,50 euros.

Botella de Sers Singular 2018. Sers

El Sers Singular es un varietal de la uva autóctona parraleta. Es una uva difícil de vinificar y se nota que en esta bodega han logrado domarla, consiguiendo un vino honesto y complejo a la vez, con variados aromas frutales -mermeladas de ciruelas negras, moras cogidas en la zarza-, minerales y otros en forma de especias transmitidos por las barricas de roble americano en las que ha pasado algunos meses.

El de la añada 2018 lo he disfrutado estos días de confinamiento y su degustación ha llegado a conmoverme porque cada copa me ha otorgado una sensación de liberación, que me llegaba cada vez que lo olía y bebía.

Era una percepción vital, más que sensorial: me tocaba la magia que baja por el río Cinca procedente de las nieves perpetuas del Pirineo, la fuerza que siempre nos ha enviado Monte Perdido a quienes hemos nacido y nos criamos al amparo de la influencia de este dios pirenaico. Algo que sentía las muchas veces que me he bañado, ya desde mi infancia, en las aguas del Cinca, o cuando he visitado los numerosos y bellos pueblos que jalonan el largo valle del río, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Sers Singular tiene un grado alcohólico de 12,5%. Precio: 10,50 euros.