Los restaurantes con estrellas Michelin repartidos por Aragón y el resto de España

*

Restaurantes en Cataluña

-El Celler de Can Roca de Gerona (Gerona) tiene 3 estrellas.

-ABaC de Barcelona tiene 3 estrellas.

-Miramar de Llançà (Gerona) tiene 3 estrellas.

-Lasarte de Barcelona tiene 3 estrellas.

-Les Cols de Olot (Gerona) tiene 2 estrellas.

-Deliranto de Salou tiene 1 estrella.

-Disfrutar de Barcelona tiene 2 estrellas.

-Enoteca de Barcelona tiene 2 estrellas.

-Moments de Barcelona tiene 2 estrellas.

-Angle de Barcelona tiene 2 estrellas.

-Cocina Hermanos Torres de Barcelona tiene 2 estrellas.

-Aürt de Barcelona tiene 1 estrella.

-Alkimia de Barcelona tiene 1 estrella.

-Bo.TiC de Corçà (Gerona) tiene 1 estrella.

-Ca l'Arpa de Banyoles (Gerona) tiene 1 estrella.

-Ca l'Enric de La Vall de Bianya (Gerona) tiene 1 estrella.

-Caelis de Barcelona tiene 1 estrella.

-Can Bosch de Cambrils (Tarragona) tiene 1 estrella.

-Can Jubany de Calldetenes (Barcelona) tiene 1 estrella.

-Casamar de Llafranc (Gerona) tiene 1 estrella.

-Castell Peralada de Peralada (Gerona) tiene 1 estrella.

-Cinc Sentits de Barcelona tiene 1 estrella.

-Dos Palillos de Barcelona tiene 1 estrella.

-Els Casals de Sagàs (Barcelona) tiene 1 estrella.

-Els Tinars de Llagostera (Gerona) tiene 1 estrella.

-Emporium de Castelló d'Empúries (Gerona) tiene 1 estrella.

-Enigma de Barcelona tiene 1 estrella.

-Estany Clar de Cercs (Barcelona) tiene 1 estrella.

-Fogony de Sort (Lérida) tiene 1 estrella.

-Hisop de Barcelona tiene 1 estrella.

-Hofmann de Barcelona tiene 1 estrella.

-Hoja Santa de Barcelona tiene 1 estrella.

-Koy Shunka de Barcelona tiene 1 estrella.

-L'Antic Molí de Ulldecona (Tarragona) tiene 1 estrella.

-L'Ó de Sant Fruitós de Bages (Barcelona) tiene 1 estrellas.

-La Boscana de Bellvís (Lérida) tiene 1 estrella.

-La Cuina de Can Simon de Tossa de Mar (Gerona) tiene 1 estrella.

-La Fonda Xesc de Gombrèn (Gerona) tiene 1 estrella.

-Les Magnòlies de Arbúcies (Gerona) tiene 1 estrella.

-Les Moles de Ulldecona (Tarragona) tiene 1 estrella.

-Lluerna de Barcelona / Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) tiene 1 estrella.

-Malena de Gimenells (Lérida) tiene 1 estrella.

-Massana de Gerona (Gerona) tiene 1 estrella.

-Oria de Barcelona tiene 1 estrella.

-Pakta de Barcelona tiene 1 estrella.

-Rincón de Diego de Cambrils (Tarragona) tiene 1 estrella.

-Sala de Olost (Barcelona) tiene 1 estrella.

-Tickets de Barcelona tiene 1 estrella.

-Tresmacarrons de El Masnou (Barcelona) tiene 1 estrella.

-Via Veneto de Barcelona tiene 1 estrella.

-Villa Retiro de Xerta (Tarragona) tiene 1 estrella.

-Xerta de Barcelona tiene 1 estrella.